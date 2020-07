Nissan ofrece a los sindicatos pactar un plan social para los trabajadores

Barcelona, 23 jul (EFE).- Nissan ha ofrecido a los sindicatos pactar un plan social para los trabajadores afectados por el cierre de las plantas de Barcelona.

Así lo ha explicado la multinacional en un comunicado tras la reunión de este jueves, en la que ambas partes tampoco han logrado avances en la negociación sobre el cierre de las plantas barcelonesas, ya que los representantes sindicales insisten en pedir a la empresa que retire el ERE que afecta a 2.525 empleados y Nissan se niega a ello, a una semana de que acabe el período de consultas.

Respecto al plan social, Nissan propone dividir a los empleados en tres colectivos, según edad y antigüedad: los nacidos antes del 31 de diciembre de 1966; entre enero de 1967 y diciembre de 1970, y el resto de empleados menores de 50 años.

La intención de Nissan es "buscar términos de acuerdo con la elaboración de una propuesta conjunta de plan social" para cada uno de estos tres colectivos, asegura su comunicado.

"La dirección emplaza a la parte social a valorar la propuesta presentada e intentar buscar posiciones que ayuden a desbloquear la situación y avanzar en el diálogo con el propósito de llegar a puntos de encuentro que pudieran facilitar un acuerdo entre las partes", añade Nissan, que recuerda que "el plazo de consultas apremia y es fundamental avanzar en las negociaciones".

En esta línea, los sindicatos cree que Nissan planteará la próxima semana su oferta de indemnizaciones para presionarles aún más para negociar un acuerdo, dado que el período de consultas acaba en teoría el 30 de julio.

Según las mismas fuentes, en la reunión de hoy Nissan ha vuelto a poner sobre la mesa su oferta de aplazar a junio de 2021 el cierre de sus plantas de Barcelona, previsto para diciembre, y no ejecutar despidos antes del 20 de diciembre, aunque todo ello condicionado a pactar ya las condiciones del ERE y a reanudar la producción de vehículos tras el verano.

Fuentes de Nissan, por su parte, han explicado a Efe que la multinacional continúa abierta al diálogo, que está moviendo su posición, al contrario que los sindicatos, y que el ERE es un marco necesario para garantizar la legalidad de este proceso.

En el comunicado, Nissan reitera la "urgencia de avanzar en las negociaciones ante la inminencia del fin del período de consultas, con el fin último de poder alcanzar la mejor solución para todos los empleados".

Por su parte, los sindicatos han vuelto a pedir este jueves sin éxito que la multinacional japonesa retire el ERE presentado para 2.525 empleados con el fin de abrir un diálogo constructivo entre ambas partes.

Los representantes sindicales consideran que el ERE está "viciado" porque Nissan únicamente ha abierto este proceso para cumplir con el trámite legal necesario para poder cerrar cuanto antes las plantas barcelonesas, pero sin voluntad de justificar el cierre o de buscar alternativas.

"Para poder entablar una negociación debe ser fuera del ERE. Ya no nos fiamos de Nissan", explican fuentes sindicales a Efe, que insisten en que no piensan levantar la huelga indefinida si la empresa no permite "una negociación de igual a igual" y si Nissan no mueve "ficha".

Por su parte, Nissan insiste en que quiere "colaborar activamente en la búsqueda de alternativas que puedan minimizar el impacto que el plan de transformación global de Nissan tiene para los centros de Cataluña, pero siempre manteniendo el marco legal planteado que garantiza la seguridad jurídica para todas las partes", con lo que deja claro que no se plantea retirar el ERE.

La próxima reunión está prevista para el próximo martes y, tras ese encuentro, en teoría debería quedar solo otro, el previsto para el 30 de julio, y a día de hoy las posiciones son totalmente contrapuestas.

No obstante, los sindicatos también creen que Nissan tampoco puede permitirse el coste en términos de imagen que supondría un cierre no pactado de las plantas barcelonesas, porque su prestigio se vería afectado aún más.

En un encuentro virtual con periodistas, el directivo elegido por Nissan para liderar la negociación, Frank Torres, aseguró el martes que la propuesta de la empresa de retrasar el cierre de las instalaciones daría "más margen para la búsqueda de una alternativa industrial para las plantas de Nissan".

Torres también dijo que, en principio, quiere cerrar las negociaciones en el mes de período de consultas fijado por ley, pero que si hubiera avances reales estaría dispuesto a alargar unos días la negociación a agosto.