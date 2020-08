Nissan plantea la "ultima oferta" al comité y los sindicatos avisan de que irán a los tribunales

Barcelona, 1 ago (EFE).- La multinacional nipona Nissan ha dado hoy un ultimátum al comité al poner encima de la mesa la "última oferta" antes de la aplicación del ERE en las plantas de Barcelona, mientras los sindicatos avisan de que llevarán la medida a los tribunales si la empresa no plantea otra alternativa en los próximos días.

Así lo han explicado a Efe fuentes de los sindicatos, que han celebrado una asamblea de trabajadores a las 11.00 horas de esta mañana en la planta de Montcada i Reixac (Barcelona) para explicar el proceso negociador con la compañía, a la que han calificado de "chantajista su última propuesta realizada anoche y la estrategia que se seguirá de aquí en adelante.

Nissan ofreció anoche una "última oferta" de indemnizaciones para los 2.525 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con unas condiciones que mejoran las ofrecidas anteriormente y que únicamente mantendrán encima de la mesa hasta el próximo martes día 4.

De aceptarse sus condiciones, la multinacional se compromete al mantenimiento de la actividad industrial y garantizar el empleo hasta 31 de diciembre de 2021, siempre que se reinicie la producción a finales de agosto, tras la parada técnica de verano, en los tres centros productivos.

Esta mañana, el directivo encargado del cierre de las plantas, Frank Torres, ha explicado en un encuentro digital con periodistas que la posibilidad de una prórroga no está encima de la mesa, porque la "distancia" entre las partes "era tan grande que no tenía sentido prorrogarla" y porque la compañía ya había llegado "a su posición de máximo".

"A pesar de eso, dejamos la oferta encima de la mesa y el 4 de agosto es la fecha que hemos dado para que nos conteste la parte social. Las negociaciones están terminadas (...) si la parte social rechaza la propuesta, la empresa tendrá que continuar con los procedimientos que marca el artículo 51", ha sostenido Torres.

Pese a ello, fuentes sindicales han señalado a Efe de que, en caso de que no se plantee ninguna alternativa por parte de Nissan, llevarán la medida a los tribunales.

En un vídeo en la cuenta de Twitter de CCOO, el portavoz de este sindicato en la planta de Nissan, Miguel Ángel Boiza, ha señalado que la "demanda" es "el objetivo final si no hay acuerdo", pero que no desisten de "obligar" a la empresa a que la semana próxima "se siga sentando a negociar y no a imponer lo que ella quiere".

En otro vídeo colgado en la misma cuenta de Twitter, la miembro del gabinete jurídico de CCOO Marga Novella ha afirmado que "con la fuerza que se está manteniendo en esta negociación" hay que ir hacia una "demanda colectiva de toda la comisión negociadora".

"Cuando aquí se está diciendo por parte de esta comisión negociadora que el cierre de las plantas de Barcelona de Nissan no está justificado no es "postureo" (...) existen argumentos técnicos para poder defender la impugnación y son argumentos técnicos que determinarán la nulidad de esta medida laboral", ha añadido.

Con la nueva oferta de Nissan, el plan de prejubilaciones ofrecido en un primer momento para los trabajadores nacidos antes del 31 de diciembre de 1966 pasaría a incluir ahora un abono del 90 % del salario neto, por el 85 % planteado inicialmente.

Para los trabajadores nacidos entre enero de 1967 y diciembre de 1970, la dirección ha mejorado su oferta al elevar al 75 % el complemento del salario neto previsto en el plan de rentas hasta los 61 años pero sin el abono del convenio especial.

A los empleados menores de 50 años la dirección ha planteado una indemnización de hasta 60 días y un tope de 42 mensualidades.

Y para los trabajadores que aspiran a recolocarse en alguna de las alternativas industriales, se les ofrece "prioridad de contratación" y que la indemnización abarque hasta el mes de diciembre de 2021, independientemente de cuándo salgan de la empresa.