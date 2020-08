Nissan y los sindicatos apuran la negociación para alcanzar un acuerdo

Barcelona, 4 ago (EFE).- La dirección y los sindicatos de Nissan siguen negociando esta noche a contrarreloj para tratar de alcanzar un acuerdo para el cierre de las plantas barcelonesas de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca y el despido de 2.525 trabajadores.

Esta medianoche acaba el plazo dado por la empresa automovilística para que los sindicatos acepten su última oferta, que prevé, entre otras medidas, indemnizaciones "muy por encima" de lo que marca la ley y el cierre de las fábricas en diciembre de 2021, siempre que la producción se retome a finales de agosto.

Lo sindicatos, sin embargo, mantienen por el momento su 'no' a dicha oferta. Uno de los principales puntos de desacuerdo es que quieren que la multinacional se comprometa a que no haya despidos traumáticos hasta diciembre de 2021 para tener margen de que llegue un posible inversor industrial, frente al compromiso de la empresa de que no despedir a nadie hasta diciembre de 2020.

El departamento de Trabajo ha convocado esta mañana a los sindicatos para conocer su respuesta a la última oferta presentada el pasado viernes por la compañía.

Los sindicatos de Nissan han comunicado a la Generalitat que están dispuestos a rebajar algunas de sus peticiones, aunque se han mostrado firmes en que la empresa se comprometa a que no haya despidos hasta diciembre de 2021, han explicado a Efe fuentes sindicales.

Tras comunicar esta decisión a la multinacional, la mediación ha vuelto a convocar esta tarde a las dos partes en un último intento de facilitar un acuerdo.

La empresa ofrece un plan de prejubilaciones a los nacidos antes del 31 de diciembre de 1966 que incluye el abono de un complemento hasta el 90 % del salario neto hasta los 63 años.

Para los nacidos entre enero de 1967 y diciembre de 1970, la dirección plantea un plan de rentas que incluye un complemento hasta el 75 % del salario neto hasta los 61 años, mientras que al resto de empleados menores de 50 años la dirección propone una indemnización de 60 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.

Por su parte, además de exigir el mantenimiento del empleo hasta diciembre de 2021, los sindicatos piden la creación de una mesa de reindustrialización en la que participe la compañía y que permita hallar un inversor industrial que garantice el mantenimiento del empleo.