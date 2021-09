No se puede hacer nada sobre el precio del gas a corto plazo, dicen las empresas

Dubái, 21 sep (EFE).- No se puede hacer nada a corto plazo para atajar el alto precio del gas, que está provocando un importante aumento de los recibos de electricidad en varios países, incluido España, aseguró este martes en Dubái el presidente de la Asociación Europea de la Industria del Gas.

"Hay poco que se pueda hacer a corto plazo, la industria del gas es una industria de largo plazo, así que lo que no has hecho en los últimos años no puedes hacerlo ahora solo para crear nuevos suministros", dijo Didier Holleaux, que preside esa organización que engloba a la mayoría de empresas de gas de uso industrial, médico y agrícola de Europa.

En declaraciones a la prensa durante la conferencia Gastech, dedicada a la industria del gas e inaugurada este martes, Holleaux auguró que "la escasez de gas que vemos actualmente puede mantener los precios a un alto nivel".

"Tratamos de gestionarlo lo mejor que podemos", agregó.

El dirigente empresarial también rechazó que se pueda culpar a Rusia de la actual crisis gasística en Europa y abogó por trabajar conjuntamente con ese país para mitigar el problema de suministro, que se debe, insistió, a consecuencias del pasado.

El también vicepresidente ejecutivo de Utilidades de la francesa Engie, eludió responder a cuándo esperaba que entrara en funcionamiento el gasoducto Nord Stream 2, que transportará gas ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico eludiendo a Ucrania, aunque señaló que está "técnicamente completado".

"El problema ahora con (el gigante gasístico ruso) Gazprom no es tanto la falta de ductos como la falta de suministro para cubrir sus propios stocks", declaró.