La OCDE cree que Panamá debe mejorar el intercambio de información fiscal

París, 17 nov (EFE).- El Foro Global de la OCDE sobre la Transparencia y el Intercambio de Información Fiscal señala una serie de deficiencias en el marco legislativo panameño en la forma en que las entidades financieras tienen que reportar información.

En un informe publicado este miércoles sobre el cumplimiento del mecanismo de intercambio automático de información fiscal (AEOI, en sus siglas en inglés) con el que se han comprometido 120 países y jurisdicciones, el Foro Global considera que la legislación panameña necesita mejoras".

En concreto, precisa que "Panamá no ha incorporado plenamente algunos de los procedimientos de diligencia debida y no ha incorporado las categorías de entidades financieras que no reportan de acuerdo con los requerimientos".

"Además, hay una deficiencia en el marco legal panameño para la aplicación de los requisitos".

Panamá, como el resto de las 119 jurisdicciones que se han comprometido con el AEOI, se ha sometido a un control para evaluar la aplicación de este dispositivo creado para evitar la evasión fiscal mediante la domiciliación de activos en el extranjero, fuera del alcance de la administración fiscal del contribuyente.

En 2017 eran 49 jurisdicciones a las que se añadieron 51 en 2018 y otras 20 desde entonces. Algunas de ellas todavía no han empezado a participar en el dispositivo y lo harán para 2024.

De acuerdo con las conclusiones del Foro Global, un 97 % de las 106 que debían estar aplicando las reglas del AEOI lo están haciendo y hay algunos problemas con el resto.

Panamá, que se comprometió desde 2018, está en ese 97 %. Durante el ejercicio de 2020, comunicó datos relativos a 2019 con 66 jurisdicciones y en 2021 lo ha hecho con otras 66.