Oliu alerta del efecto adverso de aplicar quitas a los créditos del ICO

Barcelona, 24 feb (EFE).- El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, se ha pronunciado este miércoles en contra de aplicar quitas a los créditos del ICO concedidos a empresas, porque ello no tendría "ningún sentido" y sería además "absolutamente adverso", ha alertado.

Oliu ha dejado clara su oposición a esta posibilidad durante una conferencia organizada por la Cambra de Comerç de Sabadell en la que ha repasado las perspectivas económicas para 2021 y ha defendido la apuesta del banco catalán de afrontar los próximos años en solitario y centrado en el mercado doméstico, tras la ruptura de negociaciones con BBVA.

El presidente del Sabadell ha asegurado que en esta fase de la crisis se debe intentar "que no haya efectos perniciosos" y que tampoco se generen "riesgos adversos", como a su juicio sería una aplicación de quitas a créditos del ICO.

Además de no verle sentido a esta práctica, Oliu ha asegurado que también sería "injusta" con aquellas empresas que en lugar de acudir a las líneas del ICO decidieron cubrir con su liquidez el paso de la pandemia.

"Estos créditos se deben pagar", ha concluido Oliu, que ha admitido que el fin de las moratorias y la gestión de las recuperaciones de los créditos es un asunto clave que se debe afrontar, pero no hacerse de forma generalizada, sino caso por caso, y ha añadido que los bancos son los que mejor conocen la viabilidad de las empresas.

En este sentido, Oliu ha dicho que es momento de prestar atención a la solvencia de las empresas, más que velar ya por su liquidez, y ha defendido ayudas selectivas por parte del Estado a empresas que sean viables.

Por otra parte, Oliu ha recordado que el Sabadell está a la espera de la llegada de su nuevo consejero delegado, César González-Bueno, que sustituirá a Josep Guardiola, que se ha jubilado, como primer ejecutivo.

En referencia a las negociaciones con BBVA para una integración, el presidente del banco ha dicho que el Sabadell tuvo sobre la mesa una operación de consolidación y "no sé si afortunadamente o no, no nos pareció oportuno", y los clientes están "satisfechos" con la postura que adoptó el banco.

"Tenía una lógica desde el punto estratégico, pero no sabemos si habría sido mejor para nuestra empresa", se ha limitado a comentar Oliu, que ha dicho que el Sabadell "seguirá solo, como hasta ahora", y que ahora está volcado en la elaboración de su nuevo plan estratégico, que prevé presentar en mayo.