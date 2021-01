La oposición critica a Calviño su falta de detalle sobre las reformas y fondos europeos en el Congreso

Expresa su temor por el papel que jugarán las pymes y qué reformas vendrán, con Podemos advirtiendo de que no puede haber recortes

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La oposición ha criticado este viernes a la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, su falta de detalle sobre las reformas que negocia con la Comisión Europea y los proyectos y la gestión de los fondos europeos durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Y es que la vicepresidenta tercera ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Económicos para dar cuenta de las actuaciones que se están llevando a cabo y que están previstas para el reparto de estos fondos europeos, forzada por la oposición en la Diputación Permanente hace cuatro días.

Calviño ha recordado las líneas generales presentadas en octubre por parte del presidente Pedro Sánchez y ha enumerado diferentes ejes de actuación, pero sin medidas concretas en proyectos ni en las reformas que deberán realizarse para el desembolso de los fondos.

"Hubiera agradecido un poco más de profundidad en su exposición, muchas de sus ideas se quedan en un mero brindis al sol", ha dicho María Muñoz, de Cs, mientras que Idoia Sagastizabal, del PNV, lamentaba la "apenas concreción" de la vicepresidenta, resumida en una "expresión de voluntades" dentro de "una comparecencia más light" ante la cual ha mostrado su sorpresa.

"Desconocemos la condicionalidad y las reformas, me ha parecido que no ha concretado mucho", ha abundado la portavoz económica de la formación vasca, después de que la diputada de la CUP Mireia Vehí lamentara no encontrar en la intervención de Calviño las "contrapartidas" para la llegada de esos fondos, y en cambio enterarse de reformas en los medios de comunicación, algo en lo que también ha incidido Oskar Matute (Bildu).

EL PAPEL DE LAS PYMES FRENTE A "CANALES OCULTOS" PARA EL IBEX

Otra de las cuestiones que han expuesto los grupos ha sido la preocupación por que las pymes, mayoritarias en el tejido empresarial, tengan mayores dificultades para acceder a los fondos, llegando a advertir Joan Capdevila, de ERC, los "canales ocultos para las empresas del Ibex". "Rebaja de control a las grandes empresas y 'via crucis' para las pequeñas", ha resumido Vehí.

En este sentido, Ferrán Bel (PDeCAT) ha advertido de que esta interpretación para priorizar a las grandes empresas "está calando porque todas las apariencias indican que es así", y por ello le ha instado a aclarar qué criterios habrá, dónde tendrá que acudir y qué papel tendrá el resto de administraciones. "Si no, ese discurso se va a ir consolidando", ha alertado.

ADVERTENCIA DE SU PROPIO SOCIO DE GOBIERNO

Otros grupos también han cuestionado que, por recibir fondos, España deba aplicar recortes en políticas o derechos sociales, y ha sido su propio socio de Gobierno, Unidas Podemos, el que ha avisado a la vicepresidenta de que la alusión a la flexibilidad en los cambios laborales no debe suponer recortes.

"Si eso va a ir en contra de los derechos de los trabajadores, estaremos absolutamente en contra", ha dicho Txema Guijarro, asegurando que este concepto es "esquivo" y "tramposo": "Si supone una mejora de la adecuación, lo podríamos entender, pero hasta el día de hoy cuando escucho flexibilizar saco mi pancarta de sindicalista", ha zanjado.

Mario Garcés, del PP, ha dedicado la mayor parte de su intervención a cuestionar la legalidad y viabilidad del decreto de regulación de los fondos convalidado esta semana en el Congreso, con búsqueda de proyectos antes siquiera de definir los criterios, pero ha reclamado también más información sobre medidas en impuestos, gasto público, el mercado laboral y pensiones.

LOS CRITERIOS Y EXIGENCIAS ESTÁN EN EL REGLAMENTO, REPLICA CALVIÑO

"¿Cuáles son los criterios y las exigencias? Están en el reglamento comunitario", ha zanjado Calviño, remitiéndose a las recomendaciones dirigidas por la Comisión Europea en los últimos años que "son públicas y bien conocidas".

"Lo explico todos los días y las preguntas vuelven", ha lamentado la vicepresidenta, asegurando que estas reformas han sido comentadas en otras comparecencias, tanto por ella misma como por el presidente del Gobierno.

Calviño ha mencionado "mejorar y reforzar" el sistema de pensiones, la modernización de los sistemas de redistribución, la mejora de la educación, la formación profesional y las políticas de ciencia, la reducción del paro estructural y juvenil, el aumento del tamaño de las empresas o la mejora de la coordinación regulatoria con las comunidades autónomas. "Son recomendaciones públicas que guían el programa de inversiones y reformas que es el Plan de Recuperación de España", ha dicho.

ASEGURA QUE HABRÁ IGUALDAD DE TRATO ENTRE EMPRESAS

Ha admitido que es un proceso "complejo" y que los documentos de trabajo no se deben compartir "constantemente" para evitar generar "más preguntas e incertidumbre que otra cosa", pero ha valorado el "sentido de urgencia" de la implementación del plan y un "diagnóstico unánime" sobre los problemas que deben abordarse con estas reformas y que espera poder concretarlas en su negociación con sindicatos, empresarios y la Comisión Europea.

"Estamos en un momento tremendamente complejo, es un proceso en curso, tenemos que ir de lo más general a lo más específico", ha defendido, asegurando que espera "tener informado al Parlamento sobre el progreso" de estas medidas "en la medida en que se vayan concretando en las próximas semanas".

En todo caso, ha afirmado que "España es el país más avanzado" en el desarrollo del plan y ha dicho que no esperaba el voto negativo del PP al decreto de reforma de la Administración al verlo "absolutamente injustificado", defendiendo que la gestión de los fondos por el Ministerio de Hacienda es la recomendación de la UE tras ver distintos modelos.

En esta línea, ha negado que haya "sesgo político", algo que cree que "a lo mejor" obedece a los "instintos" del partido de la oposición, si bien ha aseverado que el decreto de reforma de la Administración está abierto a mejoras en su tramitación como ley, instando a las CC.AA. a agilizar los procedimientos en esa línea.

Respecto al papel que jugarán las pymes, ha aclarado que "invitaciones y consultas informales en absoluto prejuzgan la asignación o articulación que finalmente se acuerde", ya que, ha subrayado, los procedimientos de gestión "van a seguir estrictamente los principios de buena gestión, transparencia e igualdad de trato". Así, ha defendido este contacto más estrecho con las grandes empresas en la voluntad del Gobierno de "intentar ver la mejor forma de poner los fondos en marcha".

"O ALGO NO SE NOS EXPLICA O NO LOGRAMOS ENTENDER"

"Si lo explica todos los días, y las preguntas vuelven todos los días, tenemos un problema", ha ironizado Ferrán Bel en su segunda réplica a la ministra, volviendo a plantear los criterios para la asignación de los fondos.

"Seguimos teniendo muchas dudas, no sé si porque algo no se nos ha explicado o no logramos entender", ha abundado Idoia Sagastizabal, planteando cómo se decidirá la elección de proyectos de diferentes entidades locales, pidiendo algo más de colaboración con los grupos de la oposición a la hora de concretar la normativa.