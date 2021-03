La oposición pide esclarecer rescate a Plus Ultra y Vox presenta una querella

Madrid, 24 mar (EFE).- El rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros ha provocado las críticas de la oposición en el Congreso, donde el PP ha solicitado una comisión de investigación y Cs comparecencias, mientras que Vox ha interpuesto una querella por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La formación de Santiago Abascal ha presentado una querella ante la sala segunda del Tribunal Supremo en contra del Consejo de Ministros y de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) y, además de malversación y prevaricación, ve indicios de posible fraude fiscal y entramado societario fraudulento.

Además, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este miércoles en el Pleno del Congreso que su grupo parlamentario ha solicitado la creación de un comisión de investigación "para saber si el dinero puesto por el Estado español, que está pagando y avalando a esta aerolínea, va a acabar en las cuentas de Podemos".

Ciudadanos, que previsiblemente apoyará la comisión que propone el PP, ha solicitado la petición de comparecencia de los ministros de Economía, Hacienda y Transportes, Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos, respectivamente, para que expliquen el criterio seguido para rescatar" a una empresa con "cuatro aviones, una única ruta aérea y no llega al 0,1 % de cuota de mercado".

Consideran estos partidos que la aerolínea no reúne los requisitos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi porque "no es una empresa estratégica" y sus pérdidas no son por la pandemia sino que arrastra pérdidas desde su creación.

El PP afirma que la compañía Plus Ultra fue fundada en 2011 y sólo tiene 4 aviones que cubrían los trayectos desde España a Venezuela, Perú y Ecuador, y puntualiza que en 2019 sólo realizó 812 operaciones y transportó a 156.000 pasajeros, el 0,03 % del tráfico aéreo de España.

Argumentan además que nunca ha dado beneficios desde que obtuvo su certificado de operador aéreo en 2015 y que en 2019 tenía un patrimonio neto inferior al 50 % del capital social, aunque logró evitar su disolución con un préstamo de 6,3 millones de una entidad panameña. El PP espera que si la comisión no prospera la petición de explicaciones llegue desde la Unión Europea.

Vox denuncia además que "la vinculación societaria de Plus Ultra con entidades de capital extranjero (...)podrían indicar la existencia de un entramado societario en la que estaría integrada PLUS ULTRA, y cuya matriz sería una entidad con domicilio social en Panamá y de capital venezolano". Citan las compañías Snip Aviation, Flyspain y Sky Solution.

El PP pide que se revoque la ayuda porque Plus Ultra nunca dado beneficios desde que obtuvo su certificado de operador aéreo en 2015 y que en 2019 tenía un patrimonio neto inferior al 50 % del capital social, aunque logró evitar su disolución con un préstamo de 6,3 millones de una entidad panameña.

EL GOBIERNO PIDE NO DENOSTAR LAS AYUDAS PÚBLICAS

Al respecto, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al PP de "ensuciar" el nombre de Plus Ultra para conseguir un beneficio político, sin tener en cuenta que cumplía todos los requisitos para acceder al fondo de rescate.

Ha añadido que "los supuestos amigos o las supuestas cuestiones" que tengan los accionistas de una empresa no es un "criterio de exclusión" para acceder a esas ayudas, ya que "no tienen objetividad en ningún texto legal".

Ha pedido la ministra de Hacienda ser "más cuidadosos a la hora de demonizar y denostar las ayudas a las empresas", unas ayudas que "ustedes piden, exigen", para luego demonizarlas y acusarles "de amiguismo y de enchufismo".

El Gobierno defiende que Plus Ultra cubre un nicho de mercado diferente al de otras competidoras del sector, es una empresa española y forma parte de uno de los sectores más afectados por la pandemia, el turismo, del que España es líder a nivel mundial.

Además, España solo cuenta con 20 aerolíneas de licencia tipo A, que son esenciales para sostener el "hub" de Barajas, al que "no solo hay mantener en tamaño, sino aumentarlo para ganar en competitividad con países de nuestro entorno", ha explicado.