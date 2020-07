Orange anuncia que lanzará 5G en España antes de fin de año

Madrid, 30 jul (EFE).- Orange ha anunciado que lanzará 5G en España antes de fin de año, al considerar que existe mercado para ello, independientemente de que se haya retrasado la subasta de la banda de los 700 Mhz, una de las tres necesarias para el despliegue de la nueva red móvil.

El consejero delegado de la compañía en España, Laurent Paillassot, ha hecho el anuncio este jueves durante la presentación de resultados del primer semestre del año, donde no ha querido ofrecer, por el momento, más detalles sobre en qué ciudades se lanzará esta tecnología de quinta generación.

De este modo, Orange se ha sumado a Vodafone que ya lanzó 5G en España en junio del año pasado, con el estándar 'Non stand alone', es decir, sobre la infraestructura 4G. Tanto Vodafone, como Orange, lo harán a través de la banda de los 3,5 Ghz, que ya se subastó en 2018 en España.

El director del Área Residencial de Orange, Diego Martínez, ha apuntado que hasta que no estén disponibles todas las bandas el estándar del 5G en España será 'non stand alone', que, no obstante, ofrecerá una "calidad de red" y una experiencia "ya distinta" a la que se ofrecía hace un año y medio, cuando se lanzo la primera oferta comercial 5G en España.

Sobre la oferta de móviles 5G, el hecho de que las marcas estén lanzando terminales más baratos acelerará también la demanda de esta tecnología, ha afirmado Paillassot.