Page cree estado de alarma dará seguridad jurídica a todas las comunidades

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 23 oct (EFE).- El presidente de la Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su confianza en que restricciones a la movilidad como las que se pueden adoptar con el estado de alarma darán "seguridad jurídica a todas las comunidades".

García-Page ha explicado que Castilla-La Mancha se sumará mañana a las comunidades que han pedido al Gobierno que declare el estado de alarma y el toque de queda a nivel nacional, tras recoger en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el premio "Turismo Interior", uno de los reconocimientos de los IX Premios Turismo que organizan el diario La Razón y VD Viajes.

En una gala celebrada en el Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Emiliano García-Page se ha mostrado optimista sobre el futuro del sector del turismo a pesar de las dificultades que afronta ahora.

"Yo soy optimista: el 90 por ciento de los temas que se nos han bloqueado con el virus son recuperables. ¿Alguien tiene de verdad duda de que cuando se restablezca la seguridad en la movilidad y en el transporte España vuelva a ser la potencia que era?", ha indicado.

El presidente del ejecutivo de Castilla-La Mancha ha asegurado que España seguirá siendo una potencia del turismo.

"España puede perfectamente pasar de los 80 millones de turistas a la vuelta de una década a 120 millones de turistas", ha calculado.

No obstante ha opinado que es "una falacia pensar que la economía y el virus son dos cosas distintas" y ha asegurado que "hasta que no haya seguridad en la movilidad no podremos recuperarnos".

Por ello ha explicado que su comunidad pedirá la declaración del estado de alarma. "Eso nos permitirá dentro de muy pocos meses que por Sanlúcar vengan de nuevo millones de personas", ha aventurado.

En la misma gala el vicepresidente y consejero de Turismo del gobierno andaluz, Juan Marín, ha recogido una mención honorífica por el proyecto "Andalucía, Origen & Destino".

El alcalde del Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido el premio al Mejor Destino de Costa; Sanlúcar de Barrameda el Premio mejor destino gastronómico; y Benahavís, el de Mejor Destino Turístico de Golf.

"Cabaret Festival", el reconocimiento al mejor Festival; "El cuartel del mar", como el espacio revelación de playa; el "NH Plaza de Armas" de Sevilla, el Premio Hotel de Ciudad y el "Albariza hotel boutique", al mejor Hotel Boutique.

Paco Roncero, ha sido galardonado por la oferta gastronómica "a medida" realizada este verano en el Hotel Anantara Villa Padierna; y el grupo hotelero Barceló el Premio a la Mejor Cadena Hotel.

El consejero delegado de La Razón, Andrés Navarro, el presidente del Consejo de La Razón, Francisco Hiraldo, y el delegado de La Razón en Andalucía, José Lugo, han participado en la entrega de estos premios que por primera vez se celebra fuera de Madrid, como ha destacado la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García.