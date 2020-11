Page reitera su apuesta por la ley de Armonización Fiscal, que "no va contra nadie"

Toledo, 25 nov (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reiterado este miércoles su apuesta "por una ley de armonización fiscal que corrija los desmanes, los aprovechamientos y las trampas fiscales" y ha aclarado que la norma que planteará el Gobierno regional, el próximo mes de enero, es "una ley en positivo para que en España no haya guerras fiscales entre las autonomías" y que "no va contra nadie".

Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo castellano-manchego durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se ha celebrado en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la presidencia del Gobierno regional.

García-Page ha relacionado la lucha por la igualdad en la sociedad española con la desigualdad que propician los distintos regímenes fiscales vigentes en todo el territorio nacional.

Y ha asegurado que el Estado autonómico "no se ha inventado para que las autonomías nos hagamos trampas fiscales entre unos y otros, a ver quién pesca más contribuyentes. No puede haber Liechtenstein en medio del país, no tiene sentido", ha aseverado.

En este contexto, el presidente autonómico ha justificado esta iniciativa en que "la fiscalidad tiene que ser una parte esencial del concepto de nación y de patria".

También se ha referido García-Page a los Presupuestos Generales del Estado para 2021, los cuales, ha dicho, "España ha terminado sacando adelante con la gente que ha hecho de la desigualdad y el privilegio territorial su 'leitmotiv', su argumentario político, lo que no deja de ser paradójico”, ha reflexionado.