Países de la UE tratarán de llegar a un pacto para reformar las reglas del IVA

Bruselas, 6 dic (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) intentarán lograr un acuerdo mañana, martes, para reformar la directiva del IVA con el objetivo de dar más flexibilidad a las capitales para aplicar los tipos reducidos.

Casi cuatro años después de que la Comisión Europea plantease la propuesta legislativa, en enero de 2018, fuentes comunitarias creen ahora "probable" que los ministros de Finanzas de la UE sellen un pacto para desbloquear la reforma.

Según han explicado las mismas fuentes, el fin de la revisión es dar más libertad a los Estados miembros para elegir a qué productos se aplica el tipo reducido y el tipo nulo contemplados en la normativa.

También trata de eliminar de forma gradual el trato preferencial del que se benefician en la actualidad bienes perjudiciales para el medio ambiente y abrir a todos los socios del bloque las derogaciones "históricas" que disfrutan algunos países.

La revisión de la directiva del IVA, sin embargo, requiere unanimidad entre todos los países de la Unión Europea para salir adelante, como todos los proyectos legislativos sobre fiscalidad.

No obstante, fuente europeas aseguraron que los Estados miembros dieron "señales" en reuniones previas de embajadores de que todos están de acuerdo con la revisión de las normas que llega mañana a la mesa de los ministros.

Además del debate sobre la directiva del IVA, los Veintisiete intentarán llegar a un acuerdo para modificar el código de conducta sobre fiscalidad de empresas.

Se trata de un documento con compromisos no vinculantes para no adoptar prácticas fiscales abusivas y fomentar buenas prácticas en terceros países, pero sus modificaciones no llegan cerradas por las reservas planteadas por Hungría y Estonia.

Por otro lado, los ministros de Economía y Finanzas de la UE continuarán con la discusión sobre la recuperación económica iniciada por el Eurogrupo el día anterior.

También pasarán revista al despliegue hasta la fecha del fondo europeo de recuperación, del que se han desembolsado ya 52.400 millones a 17 Estados miembros en forma de anticipos, entre ellos España.

Bruselas informará a los ministros sobre los avances en este frente, cuyo último capítulo ha sido su visto bueno al primer paquete de reformas del Gobierno español, que acerca el desembolso de un tramo de 10.000 millones de euros.

Por último, abordarán los progresos conseguidos durante los últimos meses en asuntos como la Unión Bancaria, la Unión del Mercado de Capitales, la revisión de las normas contra el blanqueo o los aspectos económicos de la hoja de ruta del bloque para avanzar en la transición ecológica, bautizada como Fit for 55.