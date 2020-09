Pallete (Telefónica) reclama un pacto digital europeo con nuevas reglas del juego iguales para todos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha reclamado un pacto digital y unas nuevas reglas del juego que garanticen que las empresas compiten en igualdad de condiciones, pues de lo contrario ha advertido de que será "imposible" tener la misma productividad.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el pleno extraordinario 'Recuperación y reconstrucción de la economía española: desafíos y prioridades' organizado por la Cámara de Comercio de España.

El presidente de Telefónica ha señalado que el pacto digital debe impulsar la digitalización de lo público y de lo privado y permitir aplicar a los modelos de negocio las herramientas que existen derivadas del mundo digital.

Además, ha alertado de que la revolución tecnológica generará más desigualdad si no se actúa y se garantiza la igualdad de oportunidades. "Esta revolución va a destruir empleos, pero va a generar otros. Cómo hacemos esa transición de lo que puede desaparecer a lo que se está creando es esencial", ha apuntado.

En este sentido, Álvarez-Pallete ha advertido de la necesidad de implantar unas nuevas reglas del juego similares para todos los operadores.

"No se puede jugar al fútbol si uno ataca desde abajo y otro desde arriba. Competimos con gente que no está regulada y no quiero que les regulen, pero si ellos no están regulados, desregúleme a mí, porque es imposible competir en igualdad de oportunidades", ha reclamado Álvarez-Pallete.

En su opinión, Europa "puede ser pionera" en establecer esas nuevas reglas del juego que garanticen la competitividad, pues "es imposible tener la productividad que tiene el otro si se compite con distintas reglas de juego".

En este nuevo escenario, el presidente de Telefónica ha destacado la importancia de los datos como nuevo factor de productividad, pero ha destacado de que no puede ser gratis. "Son propiedad de las personas y en estos momentos se están expropiando datos sin una contrapartida clara", ha advertido.

Por todo ello, el directivo ha defendido una "constitución digital" impulsada desde Europa que cambie las reglas y equilibre el terreno de juego.

HERRERO (HP) LLAMA A LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En la misma línea, la presidenta de HP España, Portugal, Francia e Italia, Helena Herrero, ha abogado por una regulación clara, pero ha destacado que los datos "no son locales", sino digitales, lo que ayuda a la globalización.

Igualmente, Herrero ha llamado a aprovechar la digitalización para que las pequeñas y medianas empresas españolas crezcan en tamaño y formen parte de dicho ecosistema global.

"Tenemos que entender que hay nuevas formas de hacer negocio, España está ante una oportunidad histórica. Es urgente y evidentemente hay que pasar a la acción, hay que decidir el cómo, pero creo que todos estamos de acuerdo en hacerlo juntos, en la colaboración público-privada. Las multinacionales estamos aquí para llevar la bandera de España fuera", ha afirmado.