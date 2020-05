Un pastor al otro lado del teléfono para vencer la soledad

"La soledad nunca la he sentido", confiesa Amado Lizama, un pastor aragonés que cuida a sus ovejas mientras atiende por teléfono a personas que se han quedado aisladas por el confinamiento y buscan reconfortarse escuchando su voz. Lizama vive en Bello, un pueblo de Teruel de apenas doscientos habitantes, y participa como voluntario en la iniciativa "Compartiendo Soledad", impulsada por la Interprofesional del Ovino y Caprino (Interovic). Muchas son las personas que todavía no pueden salir de sus casas, de los hospitales o de las residencias de ancianos, por culpa del coronavirus. Con este proyecto, si sienten la necesidad de conversar con alguien, no tienen más que marcar un número de teléfono; al otro lado de la línea le espera uno de esos pastores que pasan largas jornadas en el campo con sus perros y rebaños. EFE