La patronal europea pide medidas "moderadas" si se aplican los aranceles a la UE

La patronal europea BusinessEurope manifestó hoy su esperanza de que toda la Unión Europea (UE) quede exenta de los aranceles estadounidenses al acero y aluminio, aunque si finalmente se aplican pidió medidas "apropiadas" y "moderadas" en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Todavía esperamos que haya una exención, pero, por supuesto, si no la hay, es necesario dar pasos apropiados, pero moderados, conformes a la OMC", aseguró durante una rueda de prensa el director general de BusinessEurope, Markus J. Beyrer.

Subrayó que, por el momento, no se han publicado de forma oficial los criterios para imponer los aranceles, si bien añadió que "en un mundo racional" esa medida anunciada por el presidente Donald Trump no debería ser "un problema para Europa" y consideró que la cuestión de si el Viejo Continente es un socio o no de Estados Unidos en el área de la seguridad tampoco surgiría en "una discusión normal".

La presidenta de BusinessEuropea, Emma Marcegaglia, coincidió en señalar que el argumento de la seguridad es "un completo disparate".

Cuando el pasado 8 de marzo el presidente estadounidense firmó formalmente la imposición de aranceles a las importaciones de acero del 25 % y del 10 % para las de aluminio, de los que quedan exentos por el momento México y Canadá, afirmó que ambos metales "son vitales" para la "seguridad nacional" de su país.

Beyrer explicó que si se aplican al Viejo Continente, se deberá anunciar a la Organización Mundial del Comercio la retirada de licencias para una serie de productos.

"Si no haces nada, pierdes la posibilidad de defenderte en el marco de la OMC", indicó.

El director general de la patronal europea recalcó que incluso si Washington no impone esos impuestos a las importaciones de los Veintiocho, se deberá recurrir a la OMC porque la medida es contraria a lo establecido en la Organización Mundial del Comercio.

No obstante, se posicionó en contra de una guerra comercial.

"Lo último que cualquiera necesita es una escalada, así que todo lo que Europa hará y deberá hacer tendrá que ir en línea con las normas de la OMC", dijo, para a continuación resaltar que Estados Unidos todavía es el principal socio de la UE.

Además, instó a avanzar en las negociaciones de los acuerdos de libre comercio con México o el Mercosur.

"Tras Canadá y Japón, esperemos que México, que no tiene mal aspecto, y Mercosur todavía es posible, si bien quedan cuestiones pendientes", constató.

Marcegaglia, por su parte, declaró que la estrategia de la Comisión Europea ante la decisión de Washington es "adecuada" y llamó a mantener la unidad del bloque comunitario porque negociar las posibles exenciones "empresa por empresa" supondría acabar con la política comercial de la Unión.

Sobre la reforma fiscal de la primera potencia mundial, admitió que podría atraer nuevas inversiones a Estados Unidos y elevar la competitividad de sus compañías, aunque advirtió de que la iniciativa podría dar lugar en la práctica a posibles subsidios a las exportaciones.