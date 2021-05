La patronal hotelera llama a mantener los ERTE como "red de seguridad"

Madrid, 20 may (EFE).- El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, ha defendido que el Gobierno debe seguir protegiendo a los empresarios que todavía no pueden abrir su negocio y le ha pedido que mantenga los ERTE como "red de seguridad" para el sector.

"Esa red de seguridad tiene que seguir ahí, no se puede dejar de la mano de Dios al sector. Estamos desesperados por sacar a nuestros compañeros de los ERTE, pero el Gobierno debe seguir protegiendo a los que no pueden abrir. Además, una red de seguridad que no tienes que usar el mejor seguro", ha señalado en Fitur 21.

Marichal ha recordado que hay zonas de España en las que se ha caído el 40 %o el 50 % de la economía y que "muchos" trabajadores todavía están afectados.

No obstante, el optimismo es la actitud generalizada en el sector, sobre todo a corto plazo, con la "estampida" de turistas prevista para este verano.

El consejero delegado del Grupo Sercotel, Jose Rodríguez, ha comparado el inicio de esta temporada con el "chupinazo" de San Fermín, tras el cual "todo el mundo va a salir disparado", según su pronóstico, y en ello ha coincidido el presidente de Paradores, Óscar López.

"Notamos la compuerta ya", ha dicho López, para quien la celebración de esta edición de Fitur, recién levantado el estado de alarma por la pandemia de Covid-19, ha sido "un acierto que inaugura el tiempo nuevo que es la compuerta que se abre".

Desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España, su presidente, José Luis Yzuel, ha afirmado que los bares son los que han "tirado del carro" durante la pandemia y que no les deberían "demonizar" por eso.

En el panel que han compartido sobre los retos del sector en materia de sostenibilidad, todos han coincidido en que la digitalización va a llegar "sí o sí" y en que a medio plazo las empresas "van a ser sostenibles o no van a ser".

A este respecto, Yzuel ha reclamado que "se regule con criterio de equilibrio", mientras que Rodríguez (Sercotel) ha defendido que "la sostenibilidad es un tema de creer, no de cumplir".

"Hay generaciones que ya la llevan de serie. Greta Thumberg no fue una anécdota, así que o creemos o estamos fuera del mercado", ha advertido.

En la misma línea, Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) -que está impulsando la eliminación de plásticos de un solo uso y el aprovechamiento de alimentos-, ha advertido de que "el gran peligro de la sostenibilidad es hacer para parecer" y ha subrayado que ésta "no está reñida con el incremento de la rentabilidad de la empresa".

Marichal ha explicado que el éxito pasa por un mecanismo que aglutine las necesidades de la economía circular y Óscar López se ha mostrado convencido de que la sostenibilidad "se entiende mucho mejor en una comida tranquila donde el cocinero te explica de dónde viene ese pescado que en el discurso de un político".