El PDeCAT avisa de que votará contra los PGE si no aceptan sus enmiendas

Madrid, 18 nov (EFE).- Los cuatro diputados del PDeCAT que integran JxCAT en el Congreso han avisado de que votarán contra los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2021 si el Gobierno no incluye la mayoría de sus enmiendas, entre las que está exonerar de una parte del IRPF a los trabajadores con ERTE y con rentas inferiores a 22.000 euros anuales.

"Si no aceptan ninguna enmienda, o aceptan uno o dos, nosotros no vamos a apoyar el presupuesto y vamos a votar que no", ha afirmado el diputado económico del PDeCAT Ferrán Bel, que ha confiado en que no sea así.

Para esta formación "el ejercicio de responsabilidad ya lo hemos hecho" al no registrar una enmienda a la totalidad como sí hizo JxCAT con lo que "entendemos que la otra parte deberá moverse", ha añadido tras puntualizar que el PDeCAT se siente parte de la negociación presupuestaria con el Gobierno.

Bel ha lamentado que los presupuestos se hayan polarizado entre ERC y EH Bildu y Ciudadanos, y ha afirmado que "deberían ser los (presupuestos) del Gobierno con el máximo consenso posible".

"Aquí hay mucho protagonista que quiere apuntase medallas...y nosotros valoraremos el documento presupuestario y veremos qué mejoras se incorporan, aunque es obvio que si se quiere ampliar la mayoría, y en estos momentos sería útil, se deberían aceptar las medidas del PDeCAT", ha puntualizado.

Entre estas medidas está la de que los trabajadores que han estado en ERTE y tienen rentas menores de 22.000 euros anuales, no tengan que la obligación de declarar en el IRPF el pago que ha recibido del Servicio Público de Empleo (SEPE) como prestación del ERTE.

También la creación de un fondo covid de 3.000 millones de euros que pueda empezar a repartir los ayuntamiento por criterios de población, y otro fondo diferente para el transporte que también palíe los efectos de la crisis económica que ha provocado la pandemia.

Entre las más de 300 enmiendas que han registrado se incluye un fondo para que las pymes con menos de 10 millones de facturación que vean limitada su actividad puedan aplazar el pago de impuestos y cotizaciones sociales durante 6 meses o que las empresas que despidan a trabajadores que hayan estado en ERTE solo tengan que devolver las ayudas del trabajador en cuestión y no todas las recibidas.

Reducir los peajes eléctricos en Cataluña, incrementar en 600 millones el programa de dependencia para su territorio o que no coticen los ticket comedor para incentivar el consumo en la hostelería, son otras iniciativas que han registrado.

También, incrementar en 5 puntos la deducción fiscal del mecenazgo cultural o que la Generalitat catalana participe junto al Gobierno central en un plan de supervisión anual de la ejecución de las inversiones.