Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tratarán la próxima semana la subida del SMI

Catania (Italia), 23 jun (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunirá con Pedro Sánchez la próxima semana para "tomar una decisión" sobre una posible subida este año del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y convocar la mesa de diálogo social.

"Una vez que ya tenemos el informe de los expertos, toca que me reúna con el presidente para tomar una decisión y también convocar la mesa del diálogo social", ha explicado la ministra en una entrevista con Efe en Catania (Sicilia, sur de Italia), donde participa en la reunión de ministros de Trabajo del G20 bajo presidencia italiana.

La reunión entre Díaz y Sánchez se producirá después de que el pasado viernes una comisión de expertos recomendara subir el salario mínimo (actualmente congelado en 950 euros) hasta situarlo en el 60 % del salario medio al final de la legislatura.

Este comité también aconsejó elevarlo en 2021 entre 12 y 19 euros, un tema sobre el que existen discrepancias entre los socios del Ejecutivo.

"Nuestra posición es conocida, pero el Gobierno decidirá", ha dicho Díaz, que ha confiado en que el Ejecutivo supere sus diferencias para evitar que los colectivos "más golpeados" sigan sufriendo "una pérdida de poder adquisitivo".

"Pensemos que el IPC está en el 2,7 %, tenemos precios disparados de la luz y de otros productos básicos. Frente a las medias de subidas de convenios colectivos, es decir, los trabajadores y trabajadoras que tienen una red de protección social, en este caso, el convenio colectivo, que crece entre el 1,5 % y el 1,8 %, es muy llamativo que dejemos a los que más lo necesitan fueran de esta protección", ha argumentado.

"Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social y desde Unidas Podemos lo tenemos claro: no se entendería que, justo en una crisis enorme, de la que no podemos salir con más desigualdad, hiciéramos una política que desde luego no beneficia a quienes más lo necesitan", ha añadido.

REFORMA LABORAL

Sobre la reforma laboral, Díaz ha reiterado que los agentes sociales y su Ministerio trabajan "intensamente" para llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre e impulsar una "reforma del mercado de trabajo ambiciosa, integral, profunda" y que ataje "los déficit estructurales" y las carencias, como por ejemplo la precariedad laboral o el difícil acceso a un puesto de trabajo de mujeres y jóvenes.

"Va a ser fruto del diálogo social la salida que busquemos. Vamos a tener todo tipo de reformas, desde las modalidades de contratación, caminando hacia su carácter estable, hasta el mecanismo de flexibilidad interna que ha funcionado excelentemente en la crisis, los ERTE con carácter estructural, pasando por la negociación colectiva", ha señalado.

Preguntada sobre si estaría dispuesta a mantener el contrato por obra o de servicio para que la patronal CEOE se sume al acuerdo, Díaz ha pedido "dejar trabajar" a los agentes sociales, aunque ha matizado que el Tribunal Supremo ya ha advertido de que ésta "es una de las grandísimas modalidades de contratación que tienen un uso principalmente fraudulento".

"Estamos hablando de más de 8 millones de contratos por obra y servicio determinado", casi siempre "practicando fraudes de ley", ha apuntado.

Para Díaz es fundamental que en España "el contrato por excelencia sea el estable", aunque tenga que haber temporales, pero siempre que las empresas justifiquen "por qué a alguien se le hace un contrato temporal".

ERTE PARA ALGUNOS SECTORES A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE

La vicepresidenta tercera ha afirmado que "es probable que haya sectores" que después del 30 de septiembre, cuando vence la prórroga de los ERTE, sigan necesitando "de este acompañamiento", un mecanismo que "está funcionando perfectamente" durante los meses de pandemia.

"Antes de septiembre volveremos a sentarnos y volveremos a estudiar qué sectores necesitan de este acompañamiento", ha destacado.

Aunque no ha querido entrar en detalles sobre el desempleo en junio, ha pronosticado que los datos serán "moderadamente positivos".

INTERVENIR LOS PRECIOS DE LA LUZ

Finalmente, Díaz ha destacado que los elevados precios de la factura de la luz son uno de los mayores problemas que sufre "una parte muy importante de la población" y que el Gobierno está adoptando "medidas muy valientes", como "actuar sobre los denominados beneficios caídos del cielo" que ingresan las eléctricas.

Bajar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 21 % actual hasta el 10 %, una decisión que se adoptará el jueves en el Consejo de Ministros, es un paso "relevante", pero "no suficiente" para Díaz, que ha defendido "intervenir de manera estructural en el modelo de fijación de precios de la luz".