Penguin publicará biografía del afroamericano George Floyd en mayo de 2022

Nueva York, 10 nov (EFE).- La biografía del ciudadano afroamericano George Floyd, cuya muerte en mayo de 2020 a manos de un policía blanco desató la mayor ola de protestas antirracistas y contra la brutalidad policial en Estados Unidos desde la década de 1960, será publicada el 17 de mayo de 2022 por la editorial Penguin.

El libro, escrito por los periodistas del diario Washington Post Robert Samuels y Toluse Olorunnipa, ambos afroamericanos, indaga en el "racismo sistémico que moldeó la vida de George Floyd y su legado", según un comunicado de la editorial.

La obra se remonta a los antepasados de Floyd, que trabajaron como esclavos en las plantaciones de tabaco de Carolina del Norte hasta la muerte de este, pasando por las injusticias sociales sufridas a lo largo de los años.

"Cuenta la historia singular de cómo la experiencia trágica de un hombre provocó un movimiento global por el cambio", explica la nota.

Floyd murió el 25 de mayo de 2020 en la ciudad de Minneapolis (Minnesota) a manos del agente Derek Chauvin, que durante nueve minutos aprisionó con su rodilla el cuello de la víctima.

Chauvin fue encontrado culpable de asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado y sentenciado a 22 años y medio de prisión.

El libro se titula "His name is George Floyd" (Su nombre es George Floyd) en una clara referencia a los gritos de millones de voces que en las protestas coreaban: "Decid su nombre: George Floyd".

"Detrás de un rostro que se pintó en innumerables murales y un nombre que se ha convertido en sinónimo de derechos civiles, está la realidad de la vida robada de un hombre: una vida acosada por presiones sistémicas sofocantes de las que, en última instancia, no pudo escapar", asegura la editorial.

La biografía indaga en la vida de Floyd desde su infancia en Houston (Texas) para contextualizarla con "la historia profundamente turbulenta de racismo institucional de Estados Unidos", la segregación en las escuelas de Houston, el exceso de vigilancia policial en su comunidad, el sistema carcelario o sus esfuerzos por dejar las drogas.