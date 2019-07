Los peritos judiciales reiteran que el folleto no daba la imagen de Bankia

Los peritos judiciales cedidos por el Banco de España a la causa de la salida a Bolsa de Bankia, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, han defendido este lunes, al igual que han hecho durante las dos últimas semanas, que las cuentas de la entidad no reflejaban su imagen fiel y por tanto, el folleto de la emisión, tampoco.

El cansancio es evidente entre los peritos, tanto entre la decena de expertos propuestos por las defensas como en los dos designados por el Banco de España para asistir al juez instructor, Fernando Andreu.

Asimismo, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, se ha referido durante la sesión a las reiteraciones y repeticiones de los testimonios.

Enrocados los expertos en sus respectivos discursos, tras dos semanas de careo ha cundido la sensación de que todos los detalles han sido ya explicados, hasta el punto de que uno de los técnicos ha comentado que "estamos volviendo a un agujero espacio-temporal", en referencia a la imposibilidad de avanzar en los temas.

De nuevo, al igual que en las dos últimas semanas, los peritos judiciales han explicado que las cuentas no reflejaban la imagen fiel de la entidad, al haber realizado provisiones contra reservas y no contra resultados.

Y esas cuentas son las que se emplearon para redactar el folleto de la salida a Bolsa, que por lo tanto tampoco era verosímil.

A preguntas de la fiscal Carmen Launa, Antonio Busquets ha explicado que dichas cuentas no son conformes a la imagen fiel porque hay una serie de ajustes que superan el umbral de materialidad, y determinadas operaciones no se registraron conforme a la normativa.

Las cuentas proforma de Bankia a 31 de diciembre de 2010, ha añadido, parten de una cifra de beneficio antes de impuestos de 500 millones de euros, y tras una serie de ajustes se llega algo más de 300; pero esos 500 millones serían la suma de beneficio de las cajas, "lo que hubiese resultado si se suma el beneficio de las cajas en 2010".

Esa cifra, ha añadido Busquets, no es correcta, ya que había unas pérdidas incurridas que no se contabilizaron a resultados; dado que esas cifras que ellos consideran incorrectas "se publicita en el folleto varias veces, se está diciendo al lector del mismo que si Bankia hubiera funcionado en 2010 hubiera tenido este beneficio".

Y esto no se puede admitir, ha señalado, porque las cajas no estaban en beneficios sino en pérdidas.

A estas manifestaciones, los expertos de las defensas han vuelto a achacar a los dos técnicos que sus informes no son exactamente iguales, lo que indica que sus conclusiones no son fiables, pese a que cuando se refieren a ellos lo hacen utilizado "un plural mayestático que no se corresponde con la realidad".

Además de este reproche, el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Miguel García-Ayuso, propuesto por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, les ha achacado efectuar cada uno un ajuste distinto.

Sánchez Noguera a vuelto a aclarar que las provisiones "no existían", y que lo que se hizo fue trasladarlas de una compañía a otra", lo que no se puede hacer; de ahí que "para nosotros dos", las cuentas anuales no reflejen la imagen fiel.

A esto ha replicado el exinspector del Banco de España Rubén Manso, presente en la causa a petición de Bankia, que ha indicado que "ellos no reconocen las provisiones, pero existir existían", como prueba el hecho de que Sánchez Nogueras y Busquets señalen que "eran ilegales, pero si reconocen su ilegalidad reconocen también su existencia".