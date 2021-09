Perú sube a 11,9% la proyección del PIB para 2021 pero baja a 3,4% la de 2022

Lima, 17 sep (EFE).- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó de 10,7 % a 11,9 % la proyección del crecimiento de la economía peruana para 2021, pero corrigió a la baja las expectativas para el próximo año, que pasaron de 4,5 % a 3,4 %.

Durante una conferencia virtual sobre el reporte de inflación, el presidente del BCRP, Julio Velarde, sostuvo que la revisión al alza del producto interno bruto (PIB) peruano para 2021 responde al buen desempeño económico que viene registrando el país, tras el desplome del 11,12 % que sufrió en 2020, cuando interrumpió 22 años consecutivos de crecimiento.

Esta nueva proyección del 11,9 % supera en optimismo la estimación del 10,5 % que brindó recientemente el Ministerio de Economía en su marco macroeconómico multianual.

Sin embargo, las proyecciones empeoraron para 2022, período en el BCRP espera que la economía del país avance solo un 3,4 % debido al "debilitamiento de las expectativas empresariales", lastradas por la incertidumbre generada por la llegada del izquierdista Pedro Castillo al sillón presidencial.

Por este mismo motivo, Velarde señaló que la inversión privada no crecería en 2022, lo que supone un deterioro en la proyección de este indicador, que junio pasado se situaba al 2,5 %.

RECUPERACIÓN EN 2022

El titular del banco precisó que espera que la economía peruana alcance su nivel previo a la pandemia del coronavirus en el primer trimestre del próximo año, aunque incluso podría hacerlo a finales de 2021 si continúa avanzando a buen ritmo.

Asimismo, el BCRP estima que el déficit fiscal siga su tendencia decreciente y se ubique en 4,5 % del PIB este año y en 3,4 % en 2022 debido a los mayores ingresos tributarios y la consolidación de los gastos no financieros.

En relación a la deuda pública, se espera que no exceda el 35 % del PIB este año y el siguiente.

INFLACIÓN Y DÓLAR

Sobre la tendencia alcista de la inflación, que en agosto acumula una variación anual del 4,95 %, Velarde sostuvo que responde a factores de oferta y demanda "transitorios", por lo que espera que "vaya regresando a niveles normales en no muchos meses".

En concreto, el BCRP proyecta que la inflación se ubique en 4,9 % a fines de 2021 por el incremento de los precios de los bienes importados, mientras que en 2022 se posicionaría en 2,6 % y regresaría así al rango meta (entre 1 % y 3 %).

Por otro lado, Velarde señaló que en agosto pasado se observó un menor ritmo en la depreciación de la divisa peruana y que los agentes económicos esperan que el tipo de cambio cierre a 4,07 soles por dólar en 2021 y a 4,08 en 2022.

Precisó que, en lo que va año, el BCRP ya ha ofertado 11.600 millones de dólares en el mercado cambiario y que, de promedio, la intervención mensual se ubica en 2.690 millones de dólares, un monto que prácticamente duplica el del periodo de la crisis financiera de 2008, cuando el valor mensual de intervención se situó en unos 1.388 millones de dólares.

DIRECTORIO DEL BCRP

Sobre su continuidad al frente del BCRP, Velarde aseguró que él "nunca" quiso aferrarse al cargo, pero que le pidieron públicamente que se quedara y él aceptó.

"Es decisión del presidente si me nombra o no. Si me nombra bien, sino también", dijo el economista, quien detalló que en sus diálogos con el actual Gobierno, Castillo le dijo que "no quería un directorio conflictivo".

En ese sentido, Velarde agregó que conversó con el ministro de Economía, Pedro Francke, y el Congreso sobre el perfil de los miembros del nuevo directorio y recomendó que este sea "técnico" y "no político".