El petróleo de Texas cierra con un avance del 3,89 %, hasta 66,05 dólares

Nueva York, 24 may (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con un sólido avance del 3,89 %, hasta 66,05 dólares, tras los escollos de las negociaciones del pacto nuclear con Irán, lo que plantea la posibilidad de que no se levanten las sanciones de crudo impuestas y por lo tanto no se produzca un aumento de oferta del producto.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en junio sumaron 2,47 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El crudo de referencia en EE.UU., que la semana pasada cayó un 3 %, subió este lunes ante los últimos obstáculos surgidos en las negociaciones para recuperar el pacto nuclear de 2015, que podrían alagarse más de lo previsto.

El Parlamento iraní dijo este domingo que el acuerdo temporal de inspección entre Irán y la agencia atómica de la ONU (OIEA) había expirado y que ese organismo no podrá acceder a las imágenes grabadas en las instalaciones nucleares.

Por su parte, el director general del OIEA, Rafael Grossi, anunció este lunes que el acuerdo interino de inspección del controvertido programa nuclear iraní ha sido extendido por un mes para facilitar las negociaciones para restablecer el pacto atómico con ese país.

Irán ha urgido a los negociadores nucleares a aprovechar "la oportunidad adicional" que ha otorgado al extender un mes el acuerdo bilateral de inspección con el OIEA para levantar de modo "completo" las sanciones estadounidenses contra el país.

La extensión hoy del citado arreglo bilateral de verificación, alcanzado en febrero pasado por una duración de tres meses, era clave para mantener las negociaciones multilaterales que comenzaron en Viena a comienzos de marzo para salvar el acuerdo nuclear de 2015.

Las negociaciones para salvar el pacto se reanudarán esta semana mediante contactos directos entre Irán, Rusia, China, Alemania, Francia y Reino Unido, que siguen en él, e indirectos con Estados Unidos, que lo abandonó en 2018.

Por su parte, los contratos de gasolina con vencimiento en junio subieron 5 centavos hasta los 2,12 dólares el galón, mientras que los de gas natural para entrega el mismo mes retrocedieron 2 centavos hasta los 2,88 dólares por cada mil pies cúbicos.