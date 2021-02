PharmaMar sube más de un 6% tras nuevos datos sobre eficacia de combinación de fármacos para cáncer de pulmón

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Las acciones de PharmaMar se disparaban en Bolsa más de un 6% en los primeros compases de la sesión de este lunes tras presentar, junto con Jazz Pharmaceuticals, nuevos datos sobre la eficacia de Zepzelca (lurbinectedina) en combinación con irinotecan para el cáncer de pulmón durante la Conferencia Mundial sobre el Cáncer de Pulmón de la IASLC 2020.

En concreto, los títulos de la compañía se anotaban una subida del 6,57% pasadas las 10.00 horas, hasta intercambiarse a un precio de 111,9 euros.

Bajo el título 'Efficacy and safety profile of lurbinectedin-irinotecan in patients with relapsed SCLC. Results from a Phase Ib-II trial', el doctor Santiago Ponce, oncólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y uno de los principales investigadores del estudio, ha destacado que la combinación de lurbinectedina con irinotecan demostró ser eficaz en pacientes con cáncer de pulmón microcítico, después del fracaso de la terapia en primera línea, con una actividad notable en pacientes con enfermedad resistente y en tercera línea de tratamiento.

En concreto, se han presentado los datos de un total de 21 pacientes evaluables, con cáncer de pulmón microcítico, que habían progresado tras recibir, al menos, una línea previa de quimioterapia basada en platino.

La Tasa de Respuesta Objetiva (ORR) fue del 62%, con una mediana de la Supervivencia Libre de Progresión (PFS) de 6,2 meses, según ha informado la compañía.