Piden al Gobierno homogeneidad en el reciclaje de envases para toda España

Madrid, 16 abr (EFE).- El sector de gran consumo ha exigido al Gobierno que garantice la "homogeneidad" en todo el territorio nacional de los sistemas de reciclaje de envases, ya que de lo contrario las empresas tendrán "un grave problema" para poder cumplir con algunos de sus objetivos en materia de sostenibilidad.

Así lo ha advertido este viernes el presidente del Comité de Sostenibilidad de la patronal Aecoc, Juan Manuel González Serna, durante la presentación de un informe sobre los avances de las empresas del sector en consumo de energía, reducción de plástico y emisión de gases, entre otros.

González Serna -presidente a su vez del grupo Siro, productor de galletas, cereales y pasta- ha alertado de los riesgos que entrañaría que cada comunidad autónoma legislara por su lado sobre el sistema de reciclado de envases tras la aparición de diferentes iniciativas en este sentido.

"Si cada comunidad, luego cada ciudad o cada pueblo hace las cosas de forma diferente, es imposible cumplir con los requerimientos. Si el Gobierno no legisla para homogeneizar las normativas, tendremos un serio problema", ha señalado.

El responsable en Aecoc ha recalcado que obligar a las compañías a adaptarse a diferentes exigencias por regiones implicaría un incremento de los costes, y ha insistido en que se trata de una cuestión clave debido a que los consumidores cada vez tienen mayores exigencias en este ámbito.

"La sociedad nos exige que seamos sostenibles, por eso hacemos un llamamiento desde el sector de gran consumo a la administración para que dé seguridad jurídica y garantice la unidad de mercado", ha insistido.

El informe publicado hoy -elaborado con datos de 2019 en base a las respuestas de 58 compañías líderes en el sector de la distribución alimentaria y la industria- apunta a que ocho de cada diez firmas ya han implementado medidas para bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero y ya han logrado reducirlas en un 25 % desde que empezaron a ponerlas en marcha.

Además, un 87 % también ha aprobado iniciativas internas para reducir el plástico (rebajando el peso de los envases, rediseñándolos o utilizando materiales reciclados), y gracias a ellas utilizan un 22 % menos de este material.

El 58 % de la energía que utilizan las firmas del sector procede de fuentes renovables, de acuerdo con la encuesta, que revela que siete de cada diez participantes también tiene planes para aumentar su uso en los próximos años.

Respecto al consumo de agua, un 70 % de las compañías ya ha tomado medidas en esta dirección, y por el momento lograron un descenso del 20 % desde que comenzaran a abordar esta cuestión.

En cuanto al empleo, el sector cuenta con un 83 % de sus trabajadores en plantilla con contrato indefinido, y un 77 % de las firmas dispone de programas específicos para fomentar hábitos de vida saludable.

Aunque en un primer momento, con la llegada de la pandemia la preocupación medioambiental pasó a un segundo plano por la crisis sanitaria, los responsables de Aecoc han incidido en que la sostenibilidad no ha dejado de ser un eje central de la estrategia de sus empresas.

"El énfasis en la sostenibilidad está presente en las decisiones que tomamos cada día. No es un problema de invertir y buscar un retorno, es que si no lo hacemos directamente no vamos a vender", ha recalzado González Serna. EFE

