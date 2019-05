Un 90 % de los pilotos de Air Nostrum respaldan acuerdo sobre externalización

Los pilotos de Air Nostrum han apoyado, con un respaldo del 90 %, el acuerdo de desconvocatoria de huelga que el sindicato de pilotos Sepla alcanzó y por el que se limita en la práctica la externalización de aviones de la aerolínea a un máximo del 12,9 %, ha informado este lunes el sindicato.

Los afiliados a Sepla en Air Nostrum emitieron el pasado 3 de mayo su voto sobre el acuerdo alcanzado por el sindicato y la compañía para regular la externalización de parte de la producción de la franquicia de Iberia y poner fin a la huelga que se convocó para seis jornadas en el mes de abril, de las que sólo se llevó a cabo una.

Más de un 90 % de los participantes en la consulta, en la que han participado casi el 85 % de los afiliados a Sepla en Air Nostrum, han votado a favor del acuerdo.

Este limita la externalización de aviones a un máximo del 20 % de la producción de la franquicia de Iberia, aunque parte de esa externalización deberá ser compensada con la asignación a los pilotos de Air Nostrum de una parte de la producción que realiza la aerolínea en Europa para Brussels Airlines, Croatina Airlines, SAS o Lufthansa.

La externalización de la producción de la franquicia de Iberia se compensará con la adjudicación a los pilotos de Air Nostrum de parte de la operación externa que la compañía hace en Europa y por eso, en la práctica, el máximo de operativa de la franquicia de Iberia que perderán los pilotos de Air Nostrum será, en valor absoluto, de un 12,9 % del total y del 0 % en caso de que la externalización se haga en exclusiva con aviones reactores.

Para la Sección Sindical de Sepla en Air Nostrum, el acuerdo da a a la compañía suficiente flexibilidad para llevar a cabo sus planes de expansión sin afectar a los puestos de trabajo de los pilotos, así como su carrera y promoción en la compañía.

Por otra parte, el sindicato ha indicado que la Audiencia Nacional ha resuelto que el Ministerio de Fomento no actuó diligentemente en su resolución sobre los servicios mínimos de la huelga llevada a cabo por los pilotos de Air Nostrum en octubre, al no motivar suficientemente la explicación de los mismos y dejar al arbitrio de la compañía determinar qué vuelos se verían afectados y cuáles no.