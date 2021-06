Planas cree que un acuerdo sobre la PAC está "muy cerca" y urge a cerrarlo este mes

Lisboa, 15 jun (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que el acuerdo sobre la Política Agraria Común (PAC) está "muy cerca" y urgió a dejarlo cerrado en el Consejo que se realizará en Luxemburgo a finales de este mes.

"Tenemos que cerrar bajo presidencia portuguesa este mes en Luxemburgo el acuerdo de la PAC", declaró a los periodistas a su llegada a la reunión informal de ministros de Agricultura de los Veintisiete, que se celebra en Lisboa.

Planas consideró que culminar las negociaciones en Luxemburgo, en el consejo de ministros de Agricultura, "es el deseo y la voluntad de España y de la mayoría de los estados miembros" y que el acuerdo está "muy cerca".

"Pero como siempre, la artesanía es fundamental. Y tenemos que desarrollar nuestra artesanía política para hacer posible ese acuerdo", señaló.

Aun así, el ministro español cree que "todas las condiciones están ahí" para cerrar las negociaciones.

"Hemos dado un paso adelante muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, de la dimensión social y de la alineación de la PAC con los objetivos del Pacto Verde (...) Hemos ido más allá de lo que proponía la Comisión, de lo que han decidido los jefes de Estado y Gobierno, estamos por encima del 40 % en nuestra ambición ambiental", recordó.

La anfitriona, la ministra lusa de Agricultura, Maria do Céu Antunes, defendió a su llegada que cerrar la reforma de la PAC ha sido "una prioridad desde el primer momento" para la presidencia portuguesa de la UE y que si no se consigue "no será por falta de empeño" por su parte.

"Somos conscientes de la importancia de cerrar este proceso durante la presidencia portuguesa", dijo.

Los ministros de Agricultura y de Pesca de los Veintisiete mantienen este martes una reunión informal en Lisboa con los sistemas agroalimentarios en la agenda oficial, pero que servirá también para acercar posiciones en las negociaciones sobre la reforma de la PAC para el período 2023-2027.