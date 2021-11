Planas destaca la recuperación del sector del vino tras la pandemia

Madrid, 3 nov (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la "fuerte reacción" del sector del vino al impacto de la pandemia y le ha instado a "aprovechar las oportunidades" que se presentan gracias a los programas de ayudas públicas.

Así lo ha señalado Planas este miércoles durante su intervención en un foro organizado por la Federación Española del Vino (FEV) centrado en el reto que afronta el sector para digitalizarse.

"Es un momento especial, de recuperación. Los datos de afiliación y paro de octubre confirman lo que estamos viendo", ha resaltado el ministro, quien ha abogado por mirar al futuro "con optimismo".

"El sector agroalimentario ha sido punta de lanza tanto de la resistencia como de la recuperación económica", ha defendido.

Como ejemplo ha citado al sector vitivinícola, que durante los últimos meses ha sobrevivido a dificultades como la caída del consumo en hostelería asociado a la covid-19, el Brexit o los aranceles que impuso Estados Unidos a productos de origen español.

"En circunstancias complicadas, el sector ha sido capaz de sobreponerse", ha reconocido Planas, quien ha incidido también en la buena marcha de las exportaciones.

Ha recordado que los agentes del mundo vitivinícola dispondrán de apoyos económicos tanto en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que ha animado a "sacarles el mejor provecho".

En este sentido, ha apuntado que ya se trabaja para presentar antes de final de año un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) específico para el sector agroalimentario.

"Necesitamos que la llegada de los fondos de recuperación sea pronto una realidad tangible, y que éstos se distribuyan a todas las empresas, también a las más pequeñas", ha advertido por su parte el presidente de la FEV, Emilio Restoy.

El responsable patronal ha hecho hincapié en que el sector no podrá "subsistir" si no se digitaliza, un reto complejo debido a que el vino cuenta con un tejido productivo "extremadamente atomizado", con más de 4.000 bodegas en España.

"Muchas de las herramientas no son aplicables en las empresas más pequeñas si no se escalan para que sean digeribles en estructuras que no tienen demasiados recursos o un conocimiento previo", ha precisado.

La digitalización abarcará desde el ámbito del viñedo -para averiguar por ejemplo cómo mejorar los rendimientos o evitar los efectos del cambio climático- hasta la comercialización -vendiendo directamente al cliente-, pasando por la fase de producción -en la que ya hay herramientas relacionadas con calidad y trazabilidad-.

"Es un tema fundamental para esta industria, antes de la covid-19 había mucho de evangelización y ahora ya no hace falta, está todo el mundo absolutamente convencido. Lo que falta es ver cómo lo hacemos y cómo lo implementamos", ha recalcado.