Planas: "No apoyaremos una PAC que no favorezca nuestros intereses"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 7 jun (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado hoy que España no apoyará un acuerdo de la Política Agraria Común (PAC) que no favorezca a los intereses del país y que esté "mejor distribuida".

En declaraciones a los medios durante una visita al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Planas ha asegurado que como ministro quiere una PAC "que vaya a aquel que la necesite".

El ministro de Agricultura ha lamentado la falta de consenso en la anterior reunión en Bruselas con los responsables europeos del sector y ha apostado por alcanzar un acuerdo en el "segundo intento" que tendrá lugar los días 28 y 29 de junio con la presidencia de su homóloga portuguesa, Maria do Céu Antunes.

Así, Planas ha afirmado que España "no dará su apoyo a un acuerdo que no favorezca a nuestros intereses", recordando que la agricultura y la ganadería no es la misma en Andalucía, que en Valencia o Galicia, por lo que ha pedido tener en cuenta las distintas realidades de las comunidades autónomas.

"Está bien que el Parlamento europeo quiera llegar a un acuerdo pero hay que tener en cuenta la letra pequeña", ha advertido el ministro, quien ha apuntado que la PAC "debe ir a aquel que lo necesite".

Por eso, ha declarado que están trabajando "día y noche" junto con la ministra portuguesa para perfilar las propuestas que se llevarán a la siguiente reunión del Consejo en Europa donde ha avanzado que espera llegar a un acuerdo beneficioso.

"Se nos presenta una nueva oportunidad y vamos a intentar que este acuerdo de la PAC sea bueno aunque se tarde un poco más", ha sentenciado.

El ministro de Agricultura ha reiterado su intención de que la PAC esté "mejor distribuida" y beneficie a agricultores y ganaderos tanto quienes se dedican a tiempo completo a este sector como a los que no.

Para ello, el ministro ha mantenido distintas reuniones con entidades y asociaciones del sector agrario desde febrero de 2019 y, ha recordado Planas, se han intensificado en los últimos dos meses, destacando la "buena sintonía" con el Gobierno de Andalucía a la hora de tratar sobre la PAC.