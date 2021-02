Plataforma de hosteleros presentará demandas colectivas contra el Gobierno en el Supremo en grupos de 50

Por el momento han acumulado un millar de demandas de diferentes establecimientos y dan de plazo hasta el 14 de marzo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La plataforma de hosteleros que prepara una demanda colectiva ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Gobierno y las Comunidades Autónomas por los daños y perjuicios soportados por el gremio fruto de los cierres ordenados debido a la pandemia, avanza que presentarán las demandas en grupos de 50 y atrasan la primera presentación para que cada una esté bien sustentada con informes periciales.

En una rueda de prensa, el abogado del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, Alberto Ruiz Ojeda, ha explicado que sustentan la demanda en que según la Ley Orgánica 4/1981 que establece el régimen jurídico de los estados de alarma, excepción y de sitio en su artículo 3 reconoce el derecho de personas y entidades a recibir una indemnización en compensación por los perjuicios que padezcan.

Y ha aclarado que si bien el artículo no tiene un desarrollo normativo específico, el ordenamiento jurídico tiene vias suficientes para hacerlo efectivo. "Este artículo 3 tiene un objetivo claro, que todo lo que va exigido por el interés general debe ser compensado por ese mismo interés, porque si no, se produce una grave injusticia", ha incidido, para luego apuntar que la tesitura ahora es convertir el reto de la pandemia en oportunidad.

Al hilo, durante la rueda de prensa han explicado que si bien no se puede hablar de cuantías medias por establecimiento hostelero, ya han recabado más de un millar de interesados en demandar, éstas podrían ir desde los 10.000 ó 20.000 euros de un pequeño bar o cafetería, hasta los 3 millones de euros de determinadas cadenas o empresarios que tengan varios negocios. Con todo, indican que la casuística es heterogénea y las cuantías también dependen del territorio porque hay comunidades autónomas con cierres más severos, y ha hecho alusión a Cataluña.

Asimismo, han explicado que el tejido empresarial afectado en hostelería es de tal envergadura que desde el mundo del derecho no pueden quedarse de brazos cruzados. Al hilo, ha indicado que tanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez como las diferentes CCAA imponen cierres que, si bien pueden ser necesarios, deben ir acompañados de indemnizaciones porque se lesiona el derecho a la libertad de empresa.

Por otro lado, los letrados del bufete han valorado como positiva la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de permitir la reapertura de bares en municipios, y han explicado que también se debe tener en cuenta el elemento científico: "No hay respuesta científica clara sobre dónde se producen los contagios, la ciencia no da respuesta clara", han indicado, para luego añadir que ante esa incertidumbre ellos no cuestionamos las medidas de cierre, pero sí plantean reclamaciones de daños y perjuicios.

Según la plataforma de hosteleros, dado el ingente número de negocios que se quieren sumar a esta demanda colectiva, han puesto de fecha para adherirse hasta el 14 de marzo de 2021, coincidiendo con el aniversario del decreto de estado de alarma.

ELABORADA POR EXMAGISTRADOS DEL SUPREMO Y DEL CONSTITUCIONAL

La demanda colectiva ya cuenta con la adhesión de hosteleros de referencia como la chef Begoña Fraire, del restaurante 'Étimo' de Madrid, Alfonso García Muñiz, de la 'Taberna Casa Alfonso' de Barcelona, Pepa Muñoz de 'El cuenco de Pepa', Juanjo López de 'La tasquita de enfrente', Iñaki López del Grupo Sagardi, y Alfonso Pastor del Grupo Caterdata, entre otros.

Surge ajena a las asociaciones de hosteleros y está abierta incluso a restauradores que hayan tenido que cerrar sus negocios definitivamente, cuenta en su elaboración con varios exmagistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, subrayan desde el bufete, tienen amplia experiencia en este tipo de asuntos.