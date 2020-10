PNV destaca que, a falta de conocer íntegramente los PGE, ha "encauzado" cuestiones en materia fiscal

Apela a la "responsabilidad" de los partidos y, aunque las cuentas no "sean del gusto de todos", se puedan sentir "más o menos a gusto"

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que, a falta de conocer "íntegramente" el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, la formación jeltzale ha "encauzado" algunas cuestiones "en materia fiscal".

En sendas entrevistas concedidas a Euskadi Irratia y Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Esteban ha apelado a la "responsabilidad" de las formaciones políticas del Estado, de tal forma que, aunque las cuentas no "sean del gusto de todos", todos se puedan sentir "más o menos a gusto".

El portavoz del Grupo Vasco, que ha reconocido que no quiere "mojarse" hasta conocer íntegramente el proyecto de PGE que prepara el Gobierno, ha adelantado se han "corregido algunas cosas o, por lo menos, encauzado algunas cosas en materia fiscal".

El dirigente jeltzale ha indicado que su formación no entra en las "diferencias" que pueda haber entre los dos partidos que conforman el Gobierno --PSOE y Unidas Podemos-- a la hora de confeccionar las cuentas, y que, "cuando acuerden las cosas entre ellos, entonces debatiremos".

En este sentido, ha manifestado que "ahora se dice que no se va a aprobar este martes y que puede que tengamos que esperar hasta el viernes por algunas diferencias entre ellos". "Quiero ver qué es lo que aprueban finalmente. Hemos hablado, y diría que hemos corregido algunas cosas o, por lo menos, hemos encauzado algunas cosas en materia fiscal. No voy a concretar más. Nos lo han explicado de manera general, pero hasta leerlo todo, hasta ver qué es lo que van a aprobar concretamente, no quiero mojarme", ha expresado.

Tras reconocer que tienen conocimiento de las "líneas de cada Ministerio", ha apostado por "verlo negro sobre blanco" para no llevarse "sorpresas". Asimismo, ha añadido que, aunque "nada se puede dar por hecho, malo tendría que ser que no salieran porque nos aboca a una situación complicada".

A su juicio, si no se aprobaran las nuevas cuentas, y aunque el presidente del Gobierno quisiera "empeñarse en seguir a decreto limpio", una nueva prórroga cuando van a llegar los fondos europeos y hay que hacer una "inversión mayúscula", llevaría a unas elecciones generales y eso supone que no hay gobierno "hasta no se sabe cuando".

"¿Cuándo vamos a tener Presupuestos, en 2022?, ¿qué pasa mientras tanto con los negocios, con los servicios sociales, con las personas?", ha preguntado. Por ello, ha apelado a tener "un poco de responsabilidad" y, aunque los Presupuestos no "sean del gusto de todos, que más o menos todos nos podamos sentir a gusto".

MOCIÓN DE CENSURA

Por otra parte, ha afirmado que "habrá que ver" si el presidente del PP, Pablo Casado, "continúa en los actos y tareas semanales por el camino" que demostró en su intervención en la sesión de la moción de censura presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Tenía una buena oportunidad para dar una identidad a su partido y diferenciarse de Vox. No sabía lo que iba a hacer, tenía grandes dudas, y al final cortó. Ahora habrá que ver si continúa por ese camino en los actos y tareas semanales", ha reiterado.

Asimismo, ha asegurado que vio "tocado" al presidente de Vox, Santiago Abascal, "sin respuesta y completamente perdido", y que ve "bastante difícil" que las formaciones del Congreso tomen la decisión de no participar en los debates propuestos por Vox, como ya hacen PNV y EH Bildu en el Parlamento vasco.

Por último, no cree que en el Congreso haya "una alternativa ni margen para nuevas mayorías" a las actuales. "Intentemos hacer nuestro trabajo, llegar a acuerdos y no preguntar a la gente constantemente a través de elecciones ni tensionando la situación", ha defendido.

Por ello, ha sostenido que si el Partido Popular aceptara que esta legislatura "más o menos se va a agotar, sería más positivo para todos, incluido para el PP". "Creo que eso lo marcará el que haya Presupuestos", ha finalizado.