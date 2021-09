El PP califica de "timo" las ideas de Sánchez para abaratar la factura de luz

Madrid, 14 sep (EFE).- El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha calificado de "timo" las propuestas para abaratar la factura eléctrica que hizo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de "matar moscas a cañonazos" después de "estar tumbado al sol mientras el precio de la luz se multiplicaba por tres".

"La propuesta de reducir los beneficios de las eléctricas con una tasa tiene incógnitas importantes que resolver", ha dicho Maroto tras la Junta de Portavoces del Senado de este martes que precede a la sesión de control que se celebrará esta tarde y a la que acudirá el presidente tras cinco meses sin pasar por la Cámara Alta.

El Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros, tal y como anunció anoche Sánchez en una entrevista en TVE, un paquete de medidas enfocadas en rebajar el precio de la luz, entre las que se encuentran medidas como detraer los beneficios de las empresas eléctricas obtenidos por la evolución de los precios del gas en el mercado.

El portavoz del PP en el Senado, que será el encargado de preguntar al jefe del Ejecutivo en nombre del grupo popular, cree que no hay ninguna garantía de esta tasa no se convierta en un problema en el futuro, además de criticar que no hay seguridad e "ataque a las eléctricas" no sea contestado judicialmente.

El Partido Popular interpelará también sobre este asunto en el Senado a la vicepresenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al ministro de Consumo, Alberto Garzón, al que Maroto ha descrito como "un ministro que solo pulula por Moncloa en las reuniones del Consejo de vez en cuando".