PP exige a Montero que se vote el techo de gasto y alerta de "alegrías gastadoras que llevan a recortes"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El PP ha exigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que someta a votación en el Congreso de los Diputados el nuevo límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto, pese a que no vaya a aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria, y ha alertado además de las "alegrías gastadoras que llevan a recortes".

Todo ello tras conocer la suspensión de las reglas fiscales por parte del Gobierno para este año y el siguiente, lo que eximirá a las administraciones públicas a estar sujetas a unos objetivos de déficit, deuda y gasto, y que habilitará a los ayuntamientos a poder emplear los remanentes de tesorería acumulados durante estos años.

En una comparecencia este miércoles en el Congreso, la vicesecretaria de Sectorial del PP, la exministra Elvira Rodríguez, ha celebrado como "buena noticia" el desbloqueo los remanentes, si bien ha dicho que considera una "excusa" que se haga por la prórroga de la cláusula de salvaguarda.

Además, Rodríguez ha afeado al Gobierno que, a día 30 de septiembre, "tendría que estar presentando el proyecto de Presupuestos" y que, además de no hacerlo, la ministra celebre, con la suspensión de las reglas fiscales, que podrá "salir de la crisis con más gasto público" y "eludir el control parlamentario".

"Estas alegrías gastadoras nos llevan siempre a posteriores recortes en años venideros", ha advertido Rodríguez, tras señalar que los niveles "insostenibles" de deuda que se están alcanzando ya con la crisis "están hipotecando a generaciones presentes y futuras", por lo que ha pedido "seriedad".

Asimismo, ha asegurado que la cláusula activada por Bruselas implica que si un país supera un déficit del 3% no tiene por qué "ser intervenido", pero no le exime a presentar un techo de gasto que, ha subrayado, "tiene que aprobar el Congreso y el Senado".

"Está en la normativa prevista y no tiene nada que ver con que Europa diga que no tiene que cumplir el déficit del 3%", ha manifestado Rodríguez que ve necesarias estas votaciones en las Cortes por mucho que no se apruebe la senda de estabilidad presupuestaria.