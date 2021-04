PPE en la Eurocámara pide congelar fondos a Chequia por conflicto de interés

Bruselas, 26 abr (EFE).- El Partido Popular Europeo (PPE) pidió este lunes paralizar el desembolso de fondos comunitarios a la República Checa después de que la Comisión Europea haya confirmado que el primer ministro checo, el liberal-populista Andrej Babis, incurrió en un conflicto de intereses al recibir ayudas europeas para una empresa bajo su control.

En concreto, el PPE pide que se aplique por primera vez el nuevo mecanismo europeo que permite congelar el pago de fondos comunitarios cuando se produzca una violación del Estado de derecho que afecte a las finanzas europeas, una regulación que actualmente está examinando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a petición de Polonia y Hungría.

"La conclusión final y pública de la Comisión es que Andrej Babis ha estado violando la legislación tanto de la UE como checa. Al no evitar ni sancionar los conflictos de interés del primer ministro, la República Checa está incumpliendo la legislación de la UE y la condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión", dijo en un comunicado la presidenta de la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo, la popular Monika Hohlmeier.

Aunque las nuevas normas están en vigor oficialmente desde el 1 de enero pasado, la Comisión Europea esperará a que se pronuncie el TJUE para aplicarlas, lo que podría llevar meses. No obstante, Bruselas ha señalado que se analizarán las posibles violaciones que se den antes de que haya sentencia para que ninguna quede sin respuesta.

El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, aclaró sin embargo que los hechos auditados preceden a la entrada en vigor de la regulación -conciernen al periodo presupuestario 2007-2014 y 2014-2020- y rehusó pronunciarse sobre la petición de los eurodiputados y si podría haber alguna implicación para el presupuesto vigente (2021-2027).

La Comisión hizo público el viernes el informe final de una auditoría llevada a cabo en 2019 que concluye que se dio un conflicto de intereses en la recepción de ayudas europeas por parte de Agrofert, un consorcio agroindustrial controlado por el primer ministro checo.

La auditoría considera que Babis tenía poder total sobre Agrofert pese a haber traspasado en febrero de 2017 a dos fondos fiduciarios sus participaciones en el grupo, lo que supone un conflicto de interés.

Por lo tanto "las empresas del grupo no deberían haber recibido subsidios", dice el informe, que concluye que las subvenciones europeas -de fondos regionales y sociales- recibidas a partir de febrero de 2017 son "irregulares" e incumplen las normas de conflictos de interés checas y comunitarias.

La Comisión pide por ello que se devuelvan o no se entreguen los 10,96 millones de euros en fondos comunitarios afectados.

Sin embargo, dado que las autoridades checas no habían declarado ningún gasto con cargo al presupuesto de la UE relativo a las operaciones implicadas y no se ha efectuado ningún pago, ahora mismo no se pide a Praga reembolsar ningún montante, explicó el Ejecutivo comunitario.

"No hay nada que recuperar", dijo en una rueda de prensa Mamer, quien indicó que esto podría cambiar si las autoridades checas no cumplen todas las recomendaciones que les hizo la Comisión para subsanar los fallos.

Y es que el informe señala que el sistema checo de gestión y control de los fondos europeos no persiguió este conflicto de intereses y que, en general, la auditoría ha revelado "serias deficiencias" en este sistema.

Babis, que antes de ser primer ministro fue ministro de Finanzas (2014-2017), estaba "activamente implicado" en la gestión del presupuesto de la UE en Chequia, y el ejercicio "objetivo e imparcial" de sus funciones "se vio comprometido" debido a que estaba implicado en decisiones que afectaban también a Agrofert, afirma el informe.

La auditoría se produjo a raíz de la investigación judicial en Chequia por las acusaciones contra Babis de uso fraudulento de fondos comunitarios destinados a pequeñas y medianas empresas, que habrían beneficiado en realidad a su esposa e hijos para financiar un proyecto turístico.