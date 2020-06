Los precios del petróleo bajan por las dudas sobre la reunión de la OPEP+

Los precios del petróleo, que habían comenzado la jornada con subidas, se han dado la vuelta y ahora bajan por posibles discrepancias entre los países productores sobre la próxima reunión de la OPEP+, que engloba a los socios de la OPEP y a otras potencias petroleras como Rusia.

El Brent, el crudo de referencia en Europa, que había superado hoy los 40 dólares por barril, baja un 1 % y cotiza a 39,2 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI), referente en EEUU, cae un 0,6 % antes de la apertura formal del mercado y se sitúa en 36,6 dólares por barril.

Los precios se han dado la vuelta a raíz de algunas informaciones según las cuales la reunión de la OPEP+ prevista para la próxima semana -que incluso se barajaba adelantar a este jueves- no se celebrará si los países miembros no logran resolver antes una disputa sobre el cumplimiento de los recortes de producción acordados en abril, según informa EFE Dow Jones.

En la reunión, los países petroleros pensaban analizar la posibilidad de extender los recortes de producción más allá de junio, probablemente uno o dos meses.

Según la agencia oficial rusa Tass, Rusia y Arabia Saudí han llegado a un principio de acuerdo para prolongar un mes el recorte de producción.

Sin embargo, de acuerdo con la agencia rusa, Moscú y Riad no están satisfechos con el cumplimiento por parte de otros países de sus recortes, por lo que no se fijará una reunión ministerial de la OPEP+ hasta que no se resuelva este problema.

Otra fuente citada por TASS asegura que finalmente este jueves se celebrará solo una reunión técnica.