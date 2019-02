La presidenta de la Sala se enzarza con la fiscal en el juicio de Bankia

La presidenta de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional donde se celebra el juicio por la salida a bolsa de Bankia, Ángela Murillo, se ha enzarzado hoy con la representante del Ministerio fiscal, Carmen Launa, a la que ha instado para que deje de preguntar sobre Banco de Valencia.

Durante la segunda sesión del interrogatorio al exvicepresidente ejecutivo de Bankia José Luis Olivas, Launa ha tratado de aclarar si las cuentas de Banco de Valencia -participada por Bancaja, una de las cajas que dio lugar a Bankia- se habían puesto a valor razonable.

Olivas ha explicado que puesto que Banco de Valencia no formaba parte del sistema de protección de activos (sip) de cajas no había necesidad de poner a valor razonable sus activos y pasivos, ya que el Banco de Valencia "no se fusionó con nadie".

Ante la insistencia de la fiscal, la presidenta de la sala le ha recordado que "ya en las cuestiones previas" le había indicado que el Banco de Valencia no es el objeto del presente juicio, y ha instado a la fiscal a "no abundar" en esta línea".

Launa ha respondido que el Banco de Valencia, entidad cuyo recorrido ella conoce perfectamente, estaba intrínsecamente relacionado con Bancaja y con Bankia, y ha lamentado que en su interrogatorio no pueda abordar la falta de información de lo que representaba el Banco de Valencia en las cuentas de BFA, la matriz de Bankia.

No obstante, ha seguido su interrogatorio sin hacer ya referencia a la entidad.

La Fiscalía solicita para José Luis Olivas cuatro años de prisión por posible estafa a inversores en la salida a bolsa.