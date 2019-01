El presidente de la AEB asegura que la ley hipotecaria fragmenta el mercado

El presidente de la patronal bancaria española (AEB), José María Roldán, afirmó hoy que la nueva ley de crédito hipotecario que traspone en España la directiva de la Unión Europea (UE) fragmenta el mercado comunitario de esos productos.

"Lo que estamos viendo que viene del Parlamento es un conjunto completo de nuevas especificidades que solo se aplicarán al mercado hipotecario español. Estamos fragmentando el mercado hipotecario en la actualidad con las soluciones que se están tomando en el Parlamento español", declaró Roldán durante una conferencia sobre el sector bancario celebrada este martes en Bruselas.

En ese sentido, insistió en que el mercado de las hipotecas en el Viejo Continente es "bastante homogéneo" y presenta "muchos puntos en común".

De hecho, subrayó que no podía pensar en otro ámbito de productos bancarios en el que la regulación a nivel europeo pudiera ser "más fácil".

En un contexto más amplio, instó a completar la Unión Bancaria y la Unión de Mercados de Capital que, según dijo, están "a medio hacer".

"Algo que está a medio hacer no sirve para nada", comentó, para después añadir que en el futuro se necesitará "mayor ambición, pero también mayor realismo".

Igualmente, reconoció que Europa no tiene bancos suficientemente grandes como para competir con las entidades estadounidenses.

"Para crear una Unión de Mercados de Capital necesitas instituciones de un determinado tamaño. Si no tenemos esos grandes bancos, no vamos a tener una Unión de Mercados de Capital", señaló, para agregar que si Europa no es capaz de construir una economía y un sistema bancario y financiero "que pueda competir en el mundo no ya solo con los bancos de Estados Unidos, sino también con los chinos, vamos a desaparecer".