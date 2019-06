El presidente de Caixabank asegura desconocer si el ERE en su entidad afecta la reputación del banco

" No sé si afecta positivamente o negativamente a la reputación del banco pero p or el bien de la entidad era importante llevarlo a cabo", señala Jordi Gual "El largo plazo tiene mejor resultados del banco y para los accionistas. Un sesgo cortoplacista es nocivo en este sector", añade el presidente de la entidad Gual no quiso decir nada sobre si la entidad iba a volver a Catalunya y ha pedido esperar a la actuación del nuevo equipo gestor de la Cámara de C o mercio de Barcelona, de corte independentista, antes de hacer algún comentario