El presidente de la Cambra de Barcelona abre la puerta a entrar en política

El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, el empresario independentista Joan Canadell, ha abierto la puerta a entrar en política en la próxima legislatura.

Canadell, que preside la Cambra desde hace un año, cuando la candidatura Eines de País, impulsada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ganó las elecciones a la institución, asegura que su intención es acabar el mandato como presidente de la corporación, en junio de 2021, y que ello "hace difícil" entrar en Govern la próxima legislatura, "pero no imposible".

A través de Twitter, Canadell explica que su proyecto personal, desde hace doce años, pasa por "ayudar a conseguir la independencia" y que cree que "vale mucho la pena luchar por una nueva Cataluña".

El empresario considera que el 1 de octubre marcó el futuro de Cataluña "como país", pero que tres años después parece que no se ha avanzado, ya que algunos partidos "han cambiado de estrategia, otros no ven cómo hacerlo y los que quieren acelerar, solos no pueden".

En este contexto, afirma Canadell, el papel del nuevo secretariado de la ANC "será clave si es capaz de presionar a los partidos hacia un proyecto unitario para culminar el 'procés'": "Un secretariado determinado y activo puede cambiar muchas cosas", subraya.

"Si a corto plazo se viera la posibilidad de recuperar la unidad estratégica, me plantearía dar un paso adelante, en cualquier posición que se me pidiera", afirma Canadell, que detalla que "hay alguna otra posibilidad" de entrar en política, aunque por el momento no la ve clara.

"En todo caso, estaremos atentos estas próximas semanas si pasan 'cosas' que cambien el panorama político y social", detalla el presidente de la Cambra.