El presidente de Mapfre dice que no tiene sentido castigar el ahorro privado

Santander, 24 jun (EFE).- El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha criticado este jueves la retirada de incentivos fiscales a los planes de pensiones y ha afirmado que "castigar el ahorro privado no tienen ningún sentido".

Huertas, que ha intervenido en Santander en el curso de la UIMP "Perspectivas de la economía española y europea ante la nueva realidad", que organiza la APIE, ha recordado que apenas un 23 % de los hogares españoles tiene ahorro privado.

Ha señalado que este cambio supone una pérdida para los actuales trabajadores de pensiones, que van a ahorrar menos, y las personas que no se han incorporado a los sistemas de previsión-ahorro "no lo van a hacer porque no tiene interés fiscal".

Antonio Huertas ha dicho, por otra parte, que espera que el Gobierno y los agentes sociales pongan un esquema de ahorro vinculado al empleo para que los trabajadores pueda ahorrar para su pensión durante toda su vida laboral, pues será bueno para que los trabajadores tengan un segundo nivel de renta.

Huertas ha afirmado que las deducciones en planes de pensiones y los diversos sistemas de ahorro privados no se pueden ver como una "medida para ricos", pues en España hay 7 millones de ahorradores y no todos son ricos.

Además, ha reconocido que ahora es momento, por la recuperación, de incentivar el consumo, "pero no a costa de perjudicar al ahorrador a largo plazo", pues es algo que le viene bien al país a la hora de garantizar el nivel de vida de futuros pensionistas.

Para él, la solución sería apoyar un plan de ahorro vinculado a la vida laboral y un mecanismo para incentivar el ahorro privado, al tiempo que ha recordado que la inversión viene del ahorro y que las aseguradoras son los mayores compradores de deuda pública y se encuentran entre los mayores financiadores de inversiones del país.

Respecto a la supresión del factor de sostenibilidad en la reforma de las pensiones que los agentes sociales firmarán el lunes, Huertas ha señalado que quitarlo sin introducir otro factor "sería un error", aunque ha indicado que se habla de sustituirlo por un índice de equidad intergeneracional.

Según Huertas, si sólo se elimina el factor de sostenibilidad y se mantiene la revalorización de las pensiones con el IPC, "no vamos a solucionar nada".

Además, se ha mostrado a favor de retrasar la edad de jubilación, aunque ha dicho que eso no va a ser suficiente y que habría que flexibilizar el mercado laboral "para adaptarlo a la nueva realidad" que la gente vivirá más años que antes desde que entre en la edad de jubilación y considera que la utilización del "talento senior" es una buena solución.