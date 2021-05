Presidente de Seat dice que el proyecto de coche eléctrico es de todo el país

Barcelona, 2 may (EFE).- El presidente de Seat, Wayne Griffiths, considera que el proyecto de coche eléctrico no es solo de Seat, sino "de todo el país" y que para la planta de producción de baterías, además de socios, se necesita el "apoyo autonómico" porque no es un proyecto para una autonomía concreta sino para toda España.

En una entrevista en El Periódico, Griffiths ha dicho que todavía no se ha decidido dónde se ubicará la fábrica de producción de baterías y ha diferenciado entre lo que es una fábrica de producción de celdas de baterías y una fábrica de ensamblaje de baterías.

Ha asegurado que lo que necesitan tener cerca de la factoría de Seat en Martorell (Barcelona) es la fábrica de ensamblaje de las baterías.

"Esta fábrica va a generar trabajo y queremos tenerla cerca", ha dicho, a la vez que ha insistido en que tienen que construir un coche eléctrico en Martorell y que para que ese coche sea competitivo la empresa tiene que disponer de toda la cadena de valor y tener un precio de entre 20.000 y 25.000 euros, las versiones más básicas.

Griffiths, que cree que España necesita un plan mejor de ayudas para el coche eléctrico, ha afirmado que, en cuatro semanas, presentarán el Cupra Born, el primer coche 100 % eléctrico de Cupra.

Sobre el Salón Automobile Barcelona ha asegurado que ve positivo su futuro si evoluciona y cambia, porque cree que tiene que ser algo más que una exposición de coches y ofrecer algo que no se pueda dar digitalmente, que son las experiencias.

En este sentido, ha dicho que le encantaría cerrar un circuito para probar los coches en Montjuïc, "sería increíble, digitalmente eso no se puede hacer", ha dicho.

El presidente de Seat también ha recordado que la compañía, que hace test de la covid-19 a todos sus empleados, se ofreció para vacunar a la población cercana a Martorell pero que aún están "esperando respuesta de la Generalitat". EFECOM

ao/ce jlaEFE/