El taxi presionará para regular la VTC y denuncia un aumento de las sanciones

Antaxi ha adelantado hoy que el sector "presionará" tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos para que comiencen a regular la actividad de los vehículos con conductor (VTC) puesto que ya están habilitadas para ello, y ha denunciado que casi uno de cada dos vehículos VTC fue sancionado el pasado año.

El presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Julio Sanz, ha señalado en este sentido que casi uno de cada dos vehículos con licencia VTC fue sancionado el pasado año, cuando se alcanzaron 4.700 sanciones en España, que en el caso de la Comunidad de Madrid reportaron 22 millones de euros.

A nivel global, ha señalado que las sanciones se han incrementado un 300 %.

Además, el presidente de la patronal del taxi ha subrayado que el sector quiere ver "indicios" de que la Administración tiene interés en regular la actividad de las VTC, porque de lo contrario el sector "no se quedará de brazos cruzados" y se plantearán movilizaciones.

Sanz ha celebrado tanto la reunión que mantuvo ayer la Generalitat de Cataluña con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), como la de la Comunidad Valenciana con algunos municipios de la región, que estuvieron centradas en la preparación de una regulación de las VTC.

En cuanto a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, Sanz ha dejado claro que "no hay excusa" para que no comiencen a regular puesto que "las normas son para cumplirlas".

Por otra parte, ha avisado de que si en cuatro años no existe una regulación, los vehículos VTC que no tengan licencia urbana no podrán operar en las ciudades.

Este periodo de cuatro años, con el que Antaxi no está de acuerdo, según ha señalado su presidente, vendrá acompañado de indemnizaciones, que tal y como ha adelantado, no tienen razón de ser puesto que la patronal dispone de documentos jurídicos que lo avalan.

No obstante, Sanz ha abogado por la convivencia del taxi con las plataformas de vehículos con conductor, aunque ha subrayado que estas últimas deben contar con una normativa que regule su actividad, tal y como sucede en otros servicios de movilidad como los patinetes eléctricos o los vehículos compartidos.

Por su parte, el abogado de Antaxi Jesús González ha señalado que el criterio de las nuevas regulaciones será la proporción de una licencia VTC por cada treinta taxis, y ha recalcado que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que deben crear una normativa que cumpla esta proporción.

Además, ha abogado por regular las prestaciones de servicio de las VTC (como la captación de clientes o los horarios de actividad), y ha defendido la importancia de respetar tanto la Ley de Ordenación de Transportes como el Reglamento.