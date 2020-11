'Profuturo', de Telefónica y 'La Caixa', permitió acabar el curso a cinco millones de niños pese al Covid-19

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación 'La Caixa', 'ProFuturo', ha permitido que más de cinco millones de niños de todo el mundo puedan terminar el curso escolar a pesar del Covid-19. Para ello, el programa puso en marcha contenidos digitales gratuitos a docentes, estudiantes e instituciones.

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se celebra este viernes 20 de octubre, 'ProFuturo' pone de manifiesto que la pandemia aún puede tener impacto en la educación y reivindica "la importancia de garantizar el derecho a la educación de todos los niños del mundo".

Según la UNESCO, un 12 por ciento de la población mundial en edad escolar de 23 países está afectada por el cierre de escuelas y casi 24 millones de niños podrían abandonar el sistema educativo el año que viene. Además, en el pico de la pandemia, el cierre de las escuelas dejó a 1.200 millones de estudiantes sin clases en 143 países.

Por ello, 'ProFuturo' indica que ha puesto a disposición de estudiantes y docente de todo el mundo 1.800 horas de contenidos de lengua, matemáticas, ciencia, tecnología y habilidades para la vida a través de su plataforma de aprendizaje. En las zonas en las que la conectividad de Internet es limitada, el programa intentó llegar a los alumnos a través de los profesores mediante el envío de links a las actividades por vía Whatsapp.

"La aplicación fue clave porque permitió establecer un diálogo real entre los profesores y los estudiantes. Los docentes enviaban la explicación y asignaban los deberes y los chicos contestaban con mensajes de voz o escritos para trasladar sus preguntas y comentarios", ha reconocido la coordinadora del proyecto en Líbano, Rawaa Madi.

Sin embargo, para algunos estudiantes, lo que representa el aula y el día a día con los compañeros, no pudo ser sustituido. "Me entristeció saber que no podría ir al colegio por la pandemia, significaba que no podría ver a mis amigos, compañeros y profesores", ha lamentado Nicole, una niña de una escuela filipina en Malabón.

Durante este tiempo, 'ProFuturo' incide en que convirtió sus contenidos digitales en podcast, programas de televisión, mensajes de texto y una app offline con formación docente. Por ejemplo, en Panamá adaptó sus recursos para que las clases pudieran ser emitidas por televisión a nivel nacional, de esta manera 200.000 niños continuaron con su aprendizaje. También en Brasil se han emitido cinco clases semanales de 22 minutos, acompañadas de cuadernos de aprendizaje.

En España, 'ProFuturo' ha donado 10.000 tablets a las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y a más de 30 organizaciones sociales.