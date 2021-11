El PSC ofrece su mano a un Aragonès "debilitado" por la ruptura de la mayoría

Maià de Montcal (Girona), 21 nov (EFE).- La portavoz del grupo socialista en el Parlament, Alícia Romero, ha vuelto a ofrecer este domingo la mano de los socialistas para aprobar los presupuestos de 2022 a un presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ven "debilitado" tras la ruptura de la mayoría que le dio la investidura.

Desde Maià de Montcal (Girona), Alícia Romero ha expresado su respeto por la reunión que mantendrán esta tarde representantes del Govern y de los comunes para intentar llegar a un acuerdo, tras el portazo de la CUP, que ha decidido mantener su enmienda a la totalidad a 24 horas de su debate en el Parlament.

La portavoz socialista ha asegurado que, sea cual sea el resultado de las negociaciones con los comunes, su grupo mantendrá su oferta a Aragonès.

"Como no sabemos cómo irán las cosas mantenemos la mano tendida ante la crisis sanitaria y porque se ha de reactivar la economía y garantizar que nadie se quede atrás", ha explicado Romero.

Con la decisión de la CUP de mantener su enmienda a la totalidad "queda en evidencia -según los socialistas- que la mayoría esta rota y el presidente debilitado".

"Es increíble que ante esta situación el presidente Aragonès no abra el diálogo con otras fuerzas políticas. El presidente Aragonès -ha añadido- no quiere hablar con nosotros en estos momentos, cuando no tiene garantizado el inicio del trámite de los presupuestos de mañana".

Romero ha resumido la situación: "Hay una mayoría de investidura rota, un presidente que improvisa, un presidente que creemos que no está a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que es imprescindible el presupuesto de 2022 para los catalanes y las catalanas".

La portavoz socialista ha expresado su "perplejidad" por como está conduciendo Pere Aragonès las negociaciones de un presupuesto que, "más que nunca, es imprescindible para Cataluña" ya que afrontamos "una crisis sanitaria pero también social y económica".

Alícia Romero ha subrayado que Aragonès ya no cuenta con el respaldo de la mayoría independentista que le invistió presidente de la Generalitat hace apenas cinco meses y está sorprendida de que no abra el diálogo con otras formaciones.

"Dialogar, hablar, intentar convencer no hace daño a nadie y creo que no hay nadie que entienda que Aragonès no abra el diálogo a fuerzas como la socialista para intentar aprobar los presupuestos, sobre todo, cuando desde el PSC se le ha ofrecido tantas veces la mano extendida", ha argumentado.

La portavoz de los socialistas ha recordado que el PSC ganó las últimas elecciones autonómicas y es una formación "responsable" que sabe de la importancia de los presupuestos.

Romero ha comentado la advertencia al PSC del secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, quien ayer aseguró que no romperán el bloque independentista: "Que nadie tenga sueños húmedos de votar los presupuestos o abstenerse pensando que deshará la mayoría independentista".

"Respetamos las palabras de todo el mundo -ha dicho Romero-, solo nos empuja a tener esta actitud pensar en el bien de país".