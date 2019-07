La recuperación de la economía española "se está desvaneciendo", según Natixis IM

En concreto, el economista jefe de Ostrum AM, Philippe Waetcher, ha asegurado que el crecimiento de España en los próximos años seguirá perdiendo ímpetu hasta situarse "por debajo del 1,5%", que es su crecimiento potencial, debido a la "baja" productividad y el envejecimiento de la población.

A corto plazo, las tensiones comerciales a nivel global han provocado que los flujos de nuevos pedidos se contraigan, lo que está afectando a la producción y a la creación de empleo. "No podemos esperar un rápido impulso en el crecimiento", ha indicado Waetcher.

De esta forma, aunque la recuperación económica en España lleva por encima de su potencial desde 2013, el "fuerte" periodo de crecimiento "ha terminado", aunque lo hace con un riesgo "limitado" ya que la demanda interna no está "alimentada artificialmente" por el endeudamiento de los hogares.

Así, Ostrum AM ha pronosticado que la economía española crecerá entre el 1,5% y el 1,7% en 2021. El Gobierno estima que el PIB de España crecerá un 2,2% en 2019 y un 1,9% en 2020. No obstante, la semana pasada, la ministra en funciones de Economía y Empresa, Nadia Calviño, anunció que el Ejecutivo revisaría al alza la previsión para este año en el próximo cuadro macroeconómico, aunque no precisó en cuántas décimas.