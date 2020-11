Renfe descarta por ahora el lanzamiento de su Ave 'low cost' por las condiciones de la pandemia

La demanda apenas alcanza ahora el 20% de la registrada hace un año

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha descartado que el Ave de bajo coste del operador público, conocido como 'Avlo', vaya a lanzarse en el corto plazo, como consecuencia del impacto que la crisis del coronavirus ha producido en las perspectivas futuras de los ciudadanos para volver a viajar.

"El Avlo se recuperará cuando los clientes lo demanden. Ahora la gente no hace planes de viaje y es un producto que necesita tener un aprovechamiento cercano al 90%; sacar un producto así cuando el mercado no está dispuesto no tiene mucho sentido para nosotros en este momento", ha asegurado en un foro de Movilidad organizado por 'Invertia'.

El primer competidor de Renfe, la empresa pública francesa SNCF, ya ha anunciado que estrenará sus servicios el próximo mes de marzo en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona a través de la marca Ouigo.

No obstante, Táboas ha defendido que los surcos ya están listos y que Renfe tardaría muy poco en ponerlos en circulación y comenzar a vender billetes en el momento en el que la compañía lo considere.

De cara también al próximo lanzamiento de Ilsa --participado al 45% por la italiana Trenitalia-- en 2022, siguiente operador privado que entrará en competencia con la compañía pública española, el presidente de Renfe se ha mostrado a favor de la liberalización: "Es un aliciente para Renfe y permitirá que los ciudadanos vean, comparen y elijan".

Táboas ha asegurado que el reto para Renfe es la agilidad del marco normativo en el que está inmerso, ya que considera que ser una empresa pública tiene "sus ventajas e inconvenientes", frente a la ventaja que tienen el resto de operadores que son públicos en sus países y actuarán como privados en España.

SOLO EL 6% PLANEA VIAJAR

Por el momento, las posibilidades de recuperación de la demanda en el corto plazo están vinculadas a la evolución de las vacunas ya que, según una encuesta de Renfe, solo el 6% de los ciudadanos planean viajar en este momento, un dato muy por debajo del 25% que así lo pensaba en 2012, en medio de la última gran crisis financiera.

Además, el sistema ferroviario comercial español registra actualmente una demanda del 20% en relación a la del año pasado, según los datos aportados por Táboas, tras caer desde el verano, cuando llego al 38%, como consecuencia de los continuos rebrotes de virus.

Pese a todo, Renfe está estudiando continuamente varios indicadores, como el PIB, el empleo, el teletrabajo y la teleformación, para poder predecir la movilidad de los próximos meses y así adaptar la oferta a la demanda, así como planificar de nuevo el lanzamiento de su tren 'low cost'