Renfe pide ajustar a la baja las circulaciones que logró en los AVE que se abren a la competencia

SNCF confirma que retrasa a la primavera de 2021 la entrada en España con su AVE 'low cost'

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Renfe ha pedido "ajustar" a la baja las 86 circulaciones diarias de trenes que logró en las tres líneas AVE que el próximo mes de diciembre se abren a la competencia ante el descenso de viajeros que registra por la crisis sanitaria y económica.

Así lo ha comunicado la operadora a Adif al formalizar su solicitud de capacidad, esto es, de horarios concretos de circulación de trenes para el próximos año en los tres AVE que se liberalizan en diciembre, pese a que tradicionalmente son los que más viajeros transportan. Se trata del AVE a Barcelona, el AVE a Valencia y el que une Madrid y Sevilla.

Renfe se hizo con el mayor paquete de circulaciones en estos AVE de los tres que Adif sacó a concurso el pasado año. Si bien es un servicio similar al que la operadora pública venía prestando antes de la crisis, triplica al que realiza actualmente.

Además, la compañía prevé un descenso del 46% en el número de viajeros transportados este año y no espera recuperar la demanda anterior a la crisis al menos hasta comienzos de 2023, según un estudio de demanda que realizó recientemente.

Por ello, Renfe ha indicado que "ajustará" la capacidad que logró en los AVE que se abren a competencia en la solicitud de capacidad para el próximo año que remitió a Adif este viernes, 3 de julio, la fecha fijada para ello, según informó esta firma gestora de la red ferroviaria.

Renfe pide rebajar su servicio después de que el pasado mes de abril tuviera que aplazar la puesta en marcha de su AVE 'low cost' por la crisis y el estado de alarma.

No obstante, la operadora pública también rebaja sus circulaciones coincidiendo con la confirmación de que se retrasará la prevista entrada de competencia efectiva de nuevos operadores.

La compañía ferroviaria francesa SNCF ha confirmado que retrasa a "la primavera de 2021" la entrada en España de su AVE 'low cost', desde la fecha inicialmente prevista para diciembre de este año, según lo indicó también en su solicitud de capacidad a Adif.

La compañía gala, que se hizo con cinco circulaciones diarias por estos corredores, no ha concretado si pondrá en marcha todas ellas, pero, además del retraso en el inicio del servicio, ya ha avanzado que no circulará por el AVE a Sevilla hasta que Adif no cambie su sistema de seguridad y señalización, distinto al del resto de la red AVE española y europea.

El otro nuevo operador es Ilsa, firma participada por Trenitalia y Air Nostrum, que logró 16 frecuencias diarias, pero que siempre indicó que no comenzaría a dar servicio hasta enero de 2022. Así lo ha ratificado ahora al no solicitar horarios concretos para 2021.

LIBERALIZACIÓN 'A MEDIO GAS'.

De esta forma, se ratifica que el proceso de apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren sigue adelante en España para iniciarse el 14 de diciembre, fecha en que el sector se liberaliza en toda la UE. No obstante, tendrá lugar 'a medio gas', con retrasos y menos circulaciones de las previstas.

A partir de ahora, una vez presentadas las solicitudes de capacidad de Renfe y SNCF, los dos operadores que prevén dar servicio el próximo año, la compañía que preside Isabel Pardo de Vera las estudiará para "analizar su viabilidad" y comprobar "que sean compatibles entre ellas".

Adif comunicará a las dos operadoras una primera asignación de horarios para sus trenes el próximo 23 de agosto y, tras un periodo de alegaciones, el 13 de octubre publicará los horarios y frecuencias definitivas.

En paralelo, asegura estar trabajando con estas empresas "para analizar la recuperación de la movilidad" y para que "el sector esté preparado para atender con garantía de máxima seguridad sanitaria y calidad de servicio la demanda".

Con la entrada de competencia en el AVE, Adif, además de atender al calendario de liberalización de la UE, pretende optimizar la inversión realizada en la construcción de la red de Alta Velocidad e impulsar el transporte en tren por el ser el modo más sostenible.