Repartidores pro-autónomos protestan contra la ley que prepara Trabajo

Madrid, 4 feb (EFE).- Repartidores a favor de seguir siendo autónomos han participado este jueves en protestas convocadas en diferentes puntos de España para manifestar su oposición a la ley que prepara el Ministerio de Trabajo con la que pretende que las empresas los contraten y pasen a formar parte de sus plantillas.

Los colectivos Repartidores Unidos y la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) han asegurado que han congregado a "centenares" de miembros de este colectivo en once ciudades, y han criticado al Gobierno por no tener en cuenta su opinión al no permitirles participar en las conversaciones mantenidas con patronal y sindicatos.

Un portavoz ha explicado a Efe que en Madrid la Delegación del Gobierno denegó la autorización pertinente para poder manifestarse, por lo que se desconvocó formalmente.

Según las mismas fuentes, los repartidores o "riders" -que trabajan sobre todo para plataformas como Deliveroo, Glovo y Ubereats, pero también para Amazon o Seur- sí han podido protestar en Barcelona, Gandía (Valencia), Gijón (Asturias), Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Valencia.

Estos "riders" comparten la visión de las empresas del sector de reparto, que defienden que estos trabajadores son autónomos porque tienen libertad para poder aceptar o rechazar pedidos, elegir cuándo estar operativos y colaborar a la vez con varias empresas.

Sin embargo, varias sentencias judiciales consideran que en realidad son "falsos autónomos" debido a que la vinculación establecida con las plataformas sí recoge indicios de laboralidad, tal y como esgrime también Inspección de Trabajo.

El ministerio que dirige Yolanda Díaz ya anunció que prevé convocar la próxima semana a patronal y sindicatos para tomar una "decisión definitiva" sobre la regulación de este colectivo.

Los repartidores favorables a mantener su condición de autónomos advierten del riesgo "de empeorar o perder" su fuente de ingresos actual si la legislación obliga a las empresas a contratarlos como miembros de su plantilla.