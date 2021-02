Repsol pide reglas "que no beneficien a unos en detrimento de otros"

Barcelona, 1 feb (EFE).- El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha pedido este lunes que haya "reglas claras y transparentes" en el sector energético español, y que las normas "no beneficien a unos en detrimento de otros".

Brufau, que ha participado en el IX Simposio Empresarial organizado por la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), que este año se ha celebrado de forma telemática debido a la pandemia, se ha referido así a la polémica en torno al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.

Aunque en su intervención ha subrayado que no pretendía abrir hoy ese debate -"Pepe y yo no nos enfadaríamos, pero sí discutiríamos mucho", le ha dicho al consejero delegado de Endesa, José Bogas, también presente en la jornada virtual -, sí que se ha preguntado si ese modelo "es equitativo" o no.

"Hay que preguntarse si va a favorecer a todos los sectores por igual, dando las mismas reglas del juego, o no", ha asegurado Brufau en relación al diseño de ese fondo.

Y es que ese fondo ha generado el malestar de una parte de las energéticas, especialmente de las petroleras, puesto que el anteproyecto por el que se creará ese fondo para sostenibilidad del sistema eléctrico sacará de los costes fijos de la factura de la luz la financiación a las renovables, y se financiará con aportaciones de los comercializadores de luz, gas y productos petrolíferos.

En esta línea, Brufau ha defendido reglas que mejoren la competitividad del conjunto del sector y que permitan conocer la finalidad de las inversiones empresariales.