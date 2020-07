Repsol pierde 2.484 millones hasta junio por el COVID-19

Madrid, 23 jul (EFECOM).- Repsol perdió 2.484 millones de euros entre enero y junio, frente a los 1.133 millones que ganó un año antes, por el desplome de la demanda y de los precios del crudo y del gas por el COVID-19, que llevaron a ajustar el valor de inventarios y activos de producción por 2.673 millones.

Repsol sube un 1,4 % en bolsa tras registrar pérdidas en el primer semestre

Si en el primer trimestre los números rojos eran de 487 millones, la situación se agravó en el segundo trimestre con el avance de la pandemia y la paralización de la economía, con pérdidas de 1.997 millones (entre abril y junio de 2019 ganó 525 millones).

No obstante, cerró el primer semestre con un resultado neto ajustado, que mide el desempeño real del negocio, positivo de 189 millones, al tiempo que mantuvo su política de dividiendo y no aplicó ningún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) entre su plantilla, has destacado su consejero delegado, Josu Jon Imaz, en la presentación de las cuentas a analistas.

En concreto, el desplome de precios impactó en la valoración de los inventarios de Repsol en 1.088 millones de euros, según la petrolera, que además en un ejercicio de prudencia financiera ha revisado sus hipótesis de precios futuros del crudo y del gas , y ha ajustado a la baja el valor de activos de Upstream (exploración y producción) en 1.585 millones.

En el caso del Brent (crudo de referencia en Europa), Repsol ha rebajado su previsión de precios por barril para 2020 el 35,8 %, desde 65 a 43 dólares, y el 26,8 % para 2021, de 67 a 49 dólares.

En el primer semestre, la cifra de negocios fue de 26.301 millones, el 33,4 % menos, en tanto que el resultado bruto de explotación (ebitda) bajó el 84,1 %, hasta 589 millones. En términos ajustados, la rebaja del ebitda fue del 42,1 % (2.096 millones).

PRESENTARÁ SU PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025 EN NOVIEMBRE, CON EL FOCO EN LA DESCARBONIZACIÓN

Durante la presentación, Imaz ha asegurado que están en disposición de superar los objetivos que se marcaron en el plan puesto en marcha para hacer frente a los efectos del COVID-19 y que prevé ahorros de 2.200 millones de euros este año, mediante reducción de inversiones y de gastos operativos.

Además, ha avanzado que en noviembre presentarán el Plan Estratégico 2021-2025, que estará basado en una estrategia que permita lograr su objetivo de emisiones netas cero en 2050, así como mejorar su posición de valor global, a lo que ha añadido que también definirán su política de dividendo.

En línea con los Acuerdos de París, Repsol se ha marcado como objetivo ser una compañía de cero emisiones netas en carbono en 2050. Antes de alcanzar ese hito, reducirá sus emisiones el 10 % en 2025 respecto a 2016, el 20 % en 2030 y el 40 % en 2040.

La petrolera prevé contar en 2025 con activos bajos en emisiones que sumen 7.500 megavatios y, en aras a cumplir dicho objetivo, ha anunciado este jueves su entrada en el mercado renovable de Chile con la creación de una sociedad de riesgo compartido con Ibereólica Renovables, en la que invertirá 168 millones y que nace con proyectos en el país andino que suman más 1.600 megavatios (MW) de potencia a 2025.

Actualmente, cuenta en España con proyectos renovables en diferentes grados de desarrollo que suman 2.300 MW, y su presencia internacional se limitaba hasta ahora a su participación en un proyecto de un parque eólico flotante en Portugal de 25 MW.

LA DEMANDA DE CARBURANTES SUAVIZA SU CAÍDA AL 10-15 % EN JULIO

En la presentación, Imaz ha apuntado que la recuperación de la demanda está yendo más rápido de lo previsto y ha destacado que en lo que va de julio, el consumo de gasolinas y gasóleos ha suavizado su caída en España al 10/15 %, después de haberse desplomado una media del 48 % entre abril y junio.

La recuperación del consumo de combustibles de automoción se está produciendo a pesar del descenso en la llegada de turistas internacionales, ha subrayado Imaz, quien ha apuntado que dada la caída de inventarios prevén una recuperación de márgenes apoyada en el crecimiento de la demanda.

La demanda de queroseno se mantiene, no obstante, muy por debajo de la del año pasado, con un retroceso en lo que va de julio del 80 %.