Las reservas monetarias de Argentina tienden a estabilizarse con los nuevos controles

Las reservas monetarias de Argentina han tendido a estabilizarse e incluso a incrementarse levemente luego de que el Gobierno de Mauricio Macri profundizara las restricciones a la compra de dólares tras las elecciones presidenciales del 27 de octubre.

Según informó este lunes el Banco Central argentino, las reservas cerraron este lunes en 43.321 millones de dólares, lo que implica un aumento de 32 millones de dólares respecto del cierre del pasado viernes.

Aunque el incremento es estrecho, se trata de la segunda jornada consecutiva en que las reservas monetarias registran un aumento en su nivel tras varios meses de una fuerte sangría.

Sólo en la semana previa a las elecciones, en las que Macri fue derrotado por el peronista Alberto Fernández, Argentina perdió 3.894 millones de dólares, a un ritmo promedio de casi 780 millones de dólares diarios.

Luego de que el Gobierno de Macri profundizará los controles cambiarios decretados a inicios de septiembre, el ritmo de pérdida de reservas se frenó, a unos 52 millones de dólares diarios en promedio durante la semana pasada.

"Es claro que la decisión de ajustar el cepo (control cambiario) tiene como objetivo cuidar las reservas", dijo este lunes Matías Roig, director de la firma Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Según explicó el experto, con este nuevo "súper ajuste" a las compras permitidas de dólares, en las próximas semanas la salida de reservas se acotará a dos variables: lo que se vaya por pagos de deuda y lo que responda a la retirada de depósitos en dólares de los bancos.

En este sentido, por el lado de la deuda, Argentina deberá afrontar esta semana el pago de intereses de un bono con vencimiento en 2024 por 290 millones de dólares, mientras que por el lado de los depósitos Roig dijo que la caída continuará pero a un ritmo bastante menor que al de las últimas semanas.

Según un informe de la consultora privada LCG, el 28 de octubre, un día después del triunfo de Alberto Fernández en las presidenciales, los depósitos bancarios en dólares cayeron en 300 millones de dólares, pero se espera que "con el apretón que significa el nuevo cepo la incertidumbre sobre el nivel de las reservas vaya disipándose y ello lleve calma a los depositantes".

Actualmente los depósitos en dólares en los bancos rondan los 19.500 millones de dólares.

En una rueda de prensa este lunes en México, Alberto Fernández, quien asumirá la Presidencia el próximo 10 de diciembre, dijo que ese día se sabrá cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central.

El presidente electo señaló que el denominado "cepo cambiario" no se resuelve "con un cambio de gobierno" y "es el resultado de una política que ha dejado que emigren de las arcas del Banco Central decenas de miles de millones de dólares a destinos desconocidos".

"No se convirtieron en obras, no se convirtieron en ahorro, no se convirtieron en pago de deuda: se convirtieron en fuga de divisas", aseveró Fernández sobre la pérdida de reservas monetarias, que asciende a 22.791 millones de dólares en lo que va del año.

"El 10 de diciembre cambia un gobierno, no cambia la realidad económica. La única realidad económica que tenemos es que el presidente Macri tuvo que tomar esta medida (de mayores controles cambiario) después de haber visto salir de las arcas del Banco Central decenas de miles de millones de dólares que se fugaron del sistema financiero. Eso no se revierte porque un presidente cambie", insistió.